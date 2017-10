Ceará termina preparação para enfrentar Inter e Chamusca enaltece importância do jogo

Foto: Divulgação / Cearásc.com

No lado do Ceará, tudo pronto para o confronto frente ao Internacional pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Nesta sexta-feira (27), o alvinegro encerrou a preparação já em Porto Alegre, onde aterrissou na noite da quinta-feira, e agora se concentra para a 'final de 90 minutos', como enxerga o treinador Marcelo Chamusca.

Durante parte majoritária da semana, o Vovô treinou com portões fechados, tentando esconder as estratégias trabalhadas para tentar sair do Beira Rio com uma vitória. Contudo, duas certezas de mudanças em relação ao último jogo existem: Raul, suspenso, não entrará em campo e Tiago Cametá também não, já que não viajou.

A possibilidade é de que Richardson, de volta aos relacionados após ser poupado por desgaste físico, deva entrar na lateral-direita, dando maior consistência defensiva para a equipe visitante. Pio, por sua vez, entraria para jogar no meio de campo, dando velocidade na saída de bola e toque na ajuda ofensiva para Ricardinho.

Mas, independente de quem entrar em campo para defender as cores do Ceará, é bem verdade que jogarão sabendo da importância que a partida tem. Marcelo Chamusca, em coletiva na quinta-feira (26), antes de viajar, deixou claro que encara o embate como uma 'final de 90 minutos', mas ressaltou a confiança que tem no elenco.

"Tenho uma confiança muito grande na minha equipe", declarou o técnico. "Jogo dentro ou fora de casa, independente do adversário. A gente se preparou e não tenho preocupação com relação a isso. O jogo da nossa vida é nos próximos 90 minutos", acrescentou Chamusca.

Essa filosofia também é bem respondida pelos jogadores. Pedro Ken, em coletiva realizada nesta sexta-feira em Porto Alegre, falou que os últimos sete jogos do alvinegro serão encarados como sete finais, além de lembrar da força que o Internacional tem na Série B, mas enfatiza que o Ceará busca pontuar na partida.

"São sete decisões, não existe mais jogo fácil, nunca existiu, na verdade. Mas é claro que o Inter é o grande clube da Série B, a equipe a ser batida e não é líder por acaso. Nós respeitamos isso, mas temos os nossos objetivos na competição e não podemos mudar nossa forma de jogar. Temos feito uma boa campanha fora de casa e temos que busca pontuar da melhor forma possível", disse.

Ceará e Internacional jogam pela Série B neste sábado (28), às 16h30, pelo horário local cearense. O Vovô tem 55 pontos no momento, em quarto lugar, mas com quatro a mais do que o Vila Nova e com um jogo a menos, ou seja, não sai do G-4 mais nas próximas duas rodadas, independente dos resultados obtidos no Sul.