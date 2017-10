Internacional cai para Ceará e volta a perder em casa na Série B após mais de três meses

INCIDENCIAS: PARTIDA REALIZADA PELA 32ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B, REALIZADA NO ESTÁDIO BEIRA-RIO.

O Internacional recebeu o Ceará na tarde deste sábado (28) no estádio Beira-Rio. A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, terminou com vitória da equipe alvinegra, pelo placar de 1 a 0.

O Colorado entrou em campo buscando classificação antecipada à série A da competição nacional, mas com a derrota não alcançou o objetivo e permanece com 61 pontos, ainda defendendo a liderança. Já o Ceará chegou à vice-liderança, com 58 pontos ganhos.

Primeiro tempo sem grandes emoções

O começo de partida no estádio Beira-Rio não foi de atitude por parte das equipes. Ambas tinham dificuldades para acertar o passe e partir para o ataque. A primeira chance de perigo foi aos oito minutos, quando D’Alessandro cruzou na área, para a defesa do Ceará cortar para fora, por cima do gol.

Na sequência, a partida teve uma melhora tecnicamente. Os times revezavam jogadas no ataque, mas maior presença no campo ofensivo era colorada, enquanto o Ceará tinha boa marcação, mas ainda pecava no acerto de passes.

Aos 22 minutos de jogo foi a vez do visitante ter uma jogada de perigo. Élton recebeu pelo meio, fora da área, e após a bola quicar soltou o pé. A bola passou por cima da goleira de Danilo Fernandes.

O duelo seguiu equilibrado, com as equipes buscando chances de atacar. Aos 36, o Colorado teve boa chance com D’Alessandro. Em cobrança de falta o argentino mandou a bola com endereço certo, mas o goleiro Éverson espalmou e no rebote a defesa cearense afastou o perigo.

Aos minutos finais da primeira etapa, o Internacional tentou se impor, mas sem qualidade nas finalizações. Aos 47, após cobrança de falta, Edenílson ficou com a bola, mas na hora de finalizar acabou perdendo para a defesa. O primeiro tempo terminou sem gols.

Apesar da pressão colorada, Ceará marca e fica com a vitória

A segunda etapa iniciou com o Ceará levando susto à defesa colorada. Ricardinho aproveitou a sobra de bola no ataque e mandou chute forte, mas Danilo Fernandes espalmou para salvar sua equipe de tomar o primeiro gol da tarde. Na sequência, a bola sobrou novamente para o atacante cearense, que não teve sucesso na conclusão.

Após pressão exercida pela equipe cearense, o time do Internacional buscou se reorganizar para equilibrar o jogo. Aos 10 minutos, Pottker recebeu na área e cabeceou para o goleiro Éverson espalmar. No rebote, Charles mandou para fora. Apesar das dificuldades, a equipe do técnico Guto Ferreira passou a esboçar uma pressão em cima do Vovô.

Apesar do crescimento da equipe da casa, quem abriu o placar foi o Ceará. Aos 16, Romário lançou para Lima, que dominou na cara de Danilo Fernandes e passou para Elton, que só teve o trabalho de mandar para o gol, abrindo o placar.

Após se recuperar do susto de tomar o gol e passar por alterações na formação, com a entrada de Camilo no lugar de Charles e Nico López na vaga de Roberson, o Internacional foi em busca do gol de empate, parando apenas em Éverson. Aos 23 minutos, Uendel mandou forte de primeira, e o goleiro salvou o Vovô, espalmando. No rebote o colorado novamente chutou para o goleiro defender. Minutos depois, aos 27, Camilo chutou de longe e o goleiro alvinegro espalmou outra vez, deixando a sobra para Pottker mandar na rede pelo lado de fora.

O Colorado continuou partindo ao ataque, criando oportunidades de gol, mas sem sucesso na finalização. Já o adversário aproveitava as oportunidades de contra-ataque para segurar a bola. Apesar da pressão colorada que se estendeu até os minutos finais, o gol não saiu. A partida terminou com vitória do Ceará.