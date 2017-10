Sem Romário, Ceará inicia preparação para encarar Juventude e Chamusca faz testes

Foto: Divulgação / Cearásc.com

Após importante vitória frente ao Internacional no último sábado, o Ceará iniciou a preparação, nesta segunda-feira (30), para confrontar o Juventude em Caxias do Sul, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Durante a sessão, o treinador Marcelo Chamusca acabou fazendo alguns testes na equipe.

Se contra o Inter o alvinegro não contou com Raul, dessa vez o suspenso será o lateral-esquerdo Romário, titular absoluto da posição e que já retornou à capital cearense, onde fará treinos no Vovozão. Rafael Carioca será o substituto já confirmado pelo comandante do Vovô, que enfatizou a qualidade que o atleta tem.

"Claro que [com a saída de Romário] perdemos no aspecto defensivo, ofensivo e de entrosamento, mas ganhamos com o Carioca um jogador descansado, que tem muita qualidade e que está pronto pra jogar. Quando eu cheguei aqui, vocês se lembram, eu tinha até dúvidas sobre quem escalar. Portanto, o Carioca tem totais condições", comentou.

Na atividade realizada no Centro de Treinamento do Grêmio, feita nesta segunda-feira, o zagueiro Rafael Pereira e o volante Pedro Ken foram poupados por desgaste físico, sendo que o segundo sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante a partida do último sábado. A boa notícia é que o atleta segue com a delegação em Porto Alegre, que agora também conta com Raul, Robinho e Cafu, que viajaram à capital gaúcha.

A equipe utilizada por Marcelo Chamusca no treino contou com manutenção de Pio na lateral-direita, que deve ter ganhado a posição fixa, e a volta de Raul no meio. A equipe foi a seguinte: Éverson; Pio, Tiago Alves, Luiz Otávio, Rafael Carioca; Raul, Richardson, Ricardinho; Leandro Carvalho, Elton, Lima. Pio e Richardson chegaram a inverter posições.

Na programação do Ceará, o time permanece em Porto Alegre até quarta-feira, quando viaja para Caxias do Sul. As atividades retornam nesta terça-feira (31) também no CT do Grêmio. O Vovô encara o Juventude na próxima sexta-feira (3), às 18h15 no horário local.