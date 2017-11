Ceará realiza último treinamento em Porto Alegre antes de viagem para Caxias do Sul

Foto: Reprodução/Ceará SC

Após três dias concentrado no Centro de Treinamento do Grêmio, em Porto Alegre, o Ceará viajou rumo a Caxias do Sul para o confronto diante do Juventude nesta sexta-feira (3) no Estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada da Série B.

Em seu último treinamento na capital gaúcha, o time foi submetido a um treino tático e na quinta-feira, fará o último treino antes da partida que será às 19h15, Horário de Brasília.

O meio campista Richardson falou à imprensa após o treinamento dessa quarta-feira (1º) e afirmou que, mesmo fora de casa, os dias de treino em Porto Alegre foram extremamente proveitosos e afirmou que o time não está preocupado com contas para garantir matematicamente o acesso.

“Como não retornamos para Fortaleza, o nosso desgaste foi bastante reduzido. Tivemos trabalhos bem realizados para mais essa decisão na Série B. Queremos levar mais um resultado positivo para casa. Passo a passo, jogo a jogo, nós estamos em busca do nosso objetivo de acesso. Não estamos fazendo conta nem para cima nem para baixo. Nosso estudo e treino são sempre focados no próximo jogo que teremos.", disse.

Richardson analisou a boa campanha do Ceará fora de casa nesta edição da Série B: "Não podemos pensar nos outros jogos e esquecer o que temos que fazer. Temos um retrospecto bom jogando fora de casa e esperamos confirmar novamente essa boa performance.”

No primeiro turno da competição, o Vovô derrotou o Juventude no Castelão, por 2 a 0, na época, o time alviverde era líder da competição. Atualmente, a equipe gaúcha é a oitava colocada com 46 pontos, enquanto o alvinegro é o vice líder com 58 pontos.

Para o confronto dessa sexta feira, Marcelo Chamusca definiu Rafael Cariocoa como o substituto de Romário suspenso com o terceiro cartão amarelo e que segundo o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, já teria um pré contrato com o clube da Vila Belmiro para reforçar a equipe a partir de 2018, visto que o atual titular da posição, Zeca, deverá sair do clube.