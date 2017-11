Ceará visita Juventude na reestreia de Antonio Carlos Zago

INCIDENCIAS: PARTIDA REALIZADA PELA 33ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B, REALIZADA NO ESTÁDIO ALFREDO JACONI.

Sem vencer nas últimas cinco rodadas, o Juventude enfrentará o vice-líder Ceará nessa sexta feira (3) em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. A partida marca a reestreia do treinador Antonio Carlos Zago, que comandou a equipe entre 2015 e 2016, conquistando o vice-campeonato gaúcho e o acesso a Série B no ano passado com o clube de Caxias do Sul.

Com 46 pontos, o Juventude precisa vencer daqui em diante para seguir com o sonho do retorno a Série A, enquanto o Ceará, com 58, vem de excelente vitória diante do líder Internacional na última rodada e quer ficar mais próximo do acesso e também lutar pelo inédito título da competição. No primeiro turno, vitória do Ceará na Arena Castelão por 2 a 0, quando na época o time gaúcho era líder da competição.

Zago: "Recolocar o Juventude no caminho da vitória."

Após passagem ruim pelo Internacional no começo do ano, sendo substituído por Guto Ferreira, Antonio Carlos Zago aceitou o desafio de treinar o grande rival do Ceará, o Fortaleza, tendo papel importante na equipe que após oito anos voltará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com o vice-campeonato da competição, perdido diante do CSA.

Em seu retorno ao clube, substituindo Gilmar dal Pozzo, o treinador fez questão de relembrar o bom trabalho realizado na última temporada.

“Fizemos um excelente trabalho em 2016, em um ambiente que envolveu esta diretoria, os funcionários e a torcida do Juventude. Espero que, agora, possamos repetir e fazer ainda mais, juntos, sempre almejando objetivos maiores para o clube. O que eu posso dizer em relação ao meu sentimento é que estou voltando para um lugar onde me sinto em casa e para minha segunda cidade do coração, Caxias do Sul. Nunca neguei que tenho um carinho especial pelo Juventude e isso pesou muito na minha escolha por retornar. Meu objetivo principal é recolocar o Juventude no rumo das vitórias.”

A escalação para o confronto diante do Ceará ainda é um mistério e Zago não deu pistas para quem iniciará o jogo, dando apenas a entender que jogará com uma postura ofensiva, utilizando o 4-1-4-1. Caso perda para o Ceará, o Juventude pode dar adeus matematicamente a possibilidade do acesso, ao mesmo tempo que não corre risco de voltar a Série C.

Motivação com pés no chão é o discurso no Ceará

O momento do Ceará na Série B é inquestionável. O Alvinegro está há nove jogos sem perder na competição, é a segunda maior da edição 2017 da Série B e também do Alvinegro na história da segundona em pontos corridos. Ao contrário do que vinha ocorrendo em outros anos, o time de Marcelo Chamusca cresce justamente no momento mais decisivo do campeonato. A atual marca é ainda a segunda maior do Alvinegro na Segundona desde 2003, ano em que o Campeonato passou a ser disputado em pontos corridos, ficando atrás somente da campanha de 2009, quando o time comandado por PC Gusmão ficou 11 jogos seguidos sem nenhuma derrota, da 6ª à 16ª rodada.

Com aproveitamento de 69,2% nesta segunda metade da Série B, o Vovô conquistou 27 pontos de 39 disputados. Campanhas inferiores apenas às de Paraná e Internacional, que com 29 e 28 pontos respectivamente, tem as melhores campanhas do segundo turno e chega para o confronto diante do Juventude com extrema motivação.

Marcelo Chamusca tem poucas dúvidas quanto ao time que colocará em campo. Suspenso, Romário dá a vaga a Rafael Carioca na lateral esquerda, enquanto na direita, Pio ainda é dúvida e o versátil Richardson deve ser utilizado na posição, cedendo sua vaga no meio campo para Raul.