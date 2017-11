Sem desfalques, Ceará encerra preparação para enfrentar Guarani com treino fechado

Apenas o aquecimento foi aberto ao público e imprensa (Foto: Bruno Aragão / cearasc.com)

Ceará e Guarani jogarão nesta terça-feira (7) pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 e o alvinegro encerrou sua preparação nesta segunda-feira (6). Com treino fechado, o treinador Marcelo Chamusca esconde a equipe que entrará em campo, mas é certo que não terá desfalques para o embate.

Depois de uma sequência de jogos sem ter força máxima disponível, o Vovô contará com o retorno do lateral-esquerdo Romário e o comandante da equipe terá o melhor à disposição. O líder de assistências do elenco na Série B cumpria suspensão frente ao Juventude depois de tomar o terceiro cartão amarelo.

A sessão de treinamentos desta segunda foi novamente fechada à imprensa e torcida. Na reta final da competição, virou costume para o Ceará fechar alguns treinos, na tentativa de esconder qualquer informação ao adversário. Embora seja essa a postura, o técnico Chamusca confirmou na coletiva pós-treino que avalia algumas situações de desgaste físico e opções táticas, mas confirma retorna de Romário.

Seguindo essa lógica, uma dúvida que se tem é se o treinador optará por colocar Richardson na lateral-direita, dando uma consistência defensiva maior no setor, ou se colocará o jogador em sua posição de origem no meio-campo. Caso jogue de volante, Pio deve entrar no setor defensivo direito. Raul e Pedro Ken são as outras opções para a dupla de volantes.

Segundo assim, o provável time fica por conta de: Éverson; Pio (Richardson), Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Pedro Ken, Raul (Richardson), Ricardinho; Leandro Carvalho, Elton, Lima. Mudanças podem acontecer, devido ao possível desgaste de alguns dos atletas.

Mais de 20 mil ingressos vendidos até esta segunda-feira

A agremiação cearense confirmou em suas redes sociais o número exato de vendas até o fim da tarde desta segunda-feira (6) e 20.846 ingressos já haviam sido comprados pela torcida. Meia-entradas para Superior Norte, Central e Sul já estão esgotadas.

O Ceará tem a segunda melhor média de público na atual edição da Série B, além do maior número de pessoas em um jogo na temporada da segunda divisão nacional, quando colocou pouco mais de 40 mil frente o Londrina.