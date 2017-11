Zagueiro do Ceará, Rafael Pereira fala em evitar a ansiedade e manter o equilíbrio na reta final

Foto: Israel Simonton/Ceara SC

O Ceará fez o último treino em solo cearense nesta quinta feira (9) antes da viagem para o confronto diante do Goiás, válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer a duas partidas, o Alvinegro vem de um polêmico empate diante do Guarani, em partida realizada na terça feira (7) no Estádio Castelão. O gol marcado por Richardson no segundo tempo e que daria a vitória ao Vozão, foi anulado de maneira incorreta pela arbitragem.

Com os desfalques de Richardson e Pedro Ken, suspensos por acúmulo de cartões amarelos, Marcelo Chamusca se viu forçado a testar novas formações para o jogo de sábado, porém, com portões fechados para a imprensa, mantendo o mistério. Para o zagueiro Rafael Pereira, quem entrar não terá problemas em se adaptar ao time titular:

"Quem entra como titular sabe o padrão de jogo dele (Marcelo Chamusca), ele deixa isso muito claro para os atletas e mesmo com os desfalques, quem entrar em campo vai dar o máximo contra o Goiás."

Sobre a reta final da Série B e os tropeços recentes do clube alvinegro, ele falou:

“A ansiedade não pode atrapalhar nosso padrão de jogo. Nessa fase final de Série B, equilíbrio é fundamental para que consigamos manter nosso estilo em campo, propondo o jogo e com boa posse de bola."

Com 59 pontos, o Ceará é o terceiro colocado na Série B, estando a 3 pontos de Paraná e Oeste, quarto e quinto colocados respectivamente, além de estar a quatro atrás de América Mineiro e Internacional, vice líder e líder da segundona. O time já embarcou para Brasília às 16h32 e após escala na capital brasileira, a equipe desembarca em solo goianiense às 20h45. Na sexta-feira (10), o Alvinegro realiza treinamento no Centro de Treinamento da Serrinha (Estádio Hailé Pinheiro), às 15h, antes do duelo contra o Goiás no sábado (11) às 16h30. Todos os horários pelo cearense.