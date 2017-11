Sem Leandro Carvalho, Ceará encerra preparação para jogo do possível acesso

Richardson é um dos que voltam à equipe, e deve fazer a lateral-direita (Foto: Bruno Aragão / cearasc.com)

A partida contra o Paysandu nesta terça-feira (14) poderá decretar o acesso do Ceará à Série A após seis anos. Tendo em vista a importância do embate, o técnico Marcelo Chamusca fechou o treino desta segunda-feira (13) e encerrou a preparação para o jogo com uma dúvida no ataque, já que Leandro Carvalho não jogará por questões contratuais.

E, sem o camisa 36, as opções para a vaga da ponta direita fica por conta de Maikon Leite ou Roberto. Ambos trariam experiência à equipe, fator importante e decisivo no momento da competição. Mas, enquanto o primeiro entregaria uma consistência tática maior, o segundo entraria com uma ideia semelhante à de Carvalho, de usar da velocidade como principal recurso.

Descendo no painel tático, Richardson e Pedro Ken devem voltar ao time titular do Vovô depois de cumprirem suspensão frente ao Goiás no último sábado. O volante ex-Flamengo deve fazer a lateral-direita, no lugar de Pio, e o meia ex-Vasco pode entrar para fazer a dupla de volantes com Raul, na posição de Valdo.

Sendo assim, o possível 11 inicial do Ceará fica com: Éverson; Richardson, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Raul, Pedro Ken, Ricardinho; Roberto (Maikon Leite), Elton, Lima. É válido ressaltar que Magno Alves e Arthur são as outras duas opções para o lugar de Leandro Carvalho, mas a vaga deve ficar com os já citados.

Desfalque

Jogador do Paysandu, Leandro Carvalho não enfrentará sua equipe nesta terça-feira. No contrato de empréstimo do atleta, há uma cláusula que impede sua entrada em campo quando jogar contra o Papão. O Ceará tentou fazer com que o ponta pudesse participar do confronto, mas sem sucesso.

Apoio

No fim da tarde desta segunda-feira (13), o Ceará divulgou em suas redes sociais que mais de 20 mil ingressos foram vendidos para a partida que pode selar a vaga do Vovô no Brasileirão de 2018. A expectativa é que o número de espectadores chegue o mais próximo ou passe dos 40 mil. As vendas continuam até instantes antes do jogo.