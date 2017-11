Próximo do acesso, presidente do Ceará pede apoio da torcida e explica importância do feito

Foto: Israel Simonton/CearaSC.com

Faltando três rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Ceará tem quase 90% de chances de conquistar o acesso à Série A. E, no jogo que pode selar a vaga na primeira divisão nacional, o presidente do alvinegro, Robinson de Castro, disse em coletiva nesta segunda-feira (13) que espera poder contar com a torcida do Vovô e explica importância do triunfo.

Com pouco mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo frente o Paysandu nesta terça-feira (14), a expectativa do presidente é que o torcedor alvinegro lote a Arena Castelão, passando dos 50 mil. Com esse número total de vendas até 24h antes do embate, complica para que atinja-se esse objetivo, mas Robinson ainda espera poder ter a torcida presente em bom número.

"Torcedor não tem a desculpa do horário, que vai ser 20h30 [horário cearense], e também porque na quarta-feira é feriado. Não pode reclamar que o jogo não é importante ou decisivo. É a hora do torcedor mostrar sua força. A presença da torcida será o diferencial nesse jogo", declarou o presidente do Ceará.

E, depois de pedir a presença dos adeptos, agradeceu todo o apoio que esses vêm dando nas últimas semanas. O mandatário do Vovô ainda deu uma mensagem na coletiva à torcida alvinegra, explicando a importância que a subida da agremiação representa para a instituição como um todo.

"Gostaria de agradecer a todos que comparecerem nos últimos jogos, nas recepções no aeroporto e as mensagens nas redes sociais", disse. "A nossa passagem pela Série A significa um salto de dimensão do clube em termos de estrutura, planejamento, financeiro, de credibilidade e de importância do time no cenário nacional. Acho que podemos ter um grande futuro, mas só depende de um esforço pequeno de todos nós", acrescentou.

Ceará e Paysandu jogam, nesta terça-feira (14), às 20h30 pelo horário local em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Para o alvinegro subir, precisa vencer o seu jogo, contar com derrota de Oeste e não vitória do Londrina.