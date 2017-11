Ainda com mistério na escalação, Ceará encerra preparação para jogo mais importante do ano

Google Plus

Foto: Divulgação / cearasc.com

O Ceará pode decretar o acesso para a primeira divisão do futebol nacional neste sábado (18), quando enfrenta o Criciúma fora de casa. E, já em Santa Catarina, a equipe de Marcelo Chamusca encerrou, nesta sexta-feira (17) a preparação para o jogo que será o mais importante do ano alvinegro.

Ainda com mistério sobre quem jogará no lugar de Elton, o treinador mostrou à imprensa apenas os primeiros minutos da atividade e depois pediu privacidade para fazer um treino tático, finalizado por um 'rachão'. Sem revelar pistas, sabe-se que Magno Alves e Arthur estão na briga pela vaga de centroavante, pendendo mais para o primeiro, embora o segundo tenha um porte físico e estilo de jogo mais próximo do suspenso.

Outro jogador que está fora de combate também é o lateral-esquerdo Romário, que sofreu uma lesão na última partida. O atleta não viajou com a delegação de 19 jogadores e ficou na capital cearense, tratando da contusão. Rafael Carioca deve ser o substituto do jogador.

Sabendo que a base de Chamusca vem sendo mantida, uma outra dúvida paira sobre o 11 inicial: a manutenção de Pio na lateral-direita. O atleta tem sido importante nos dois lados do campo durante as últimas partidas, mas o comandante do Vovô já chegou a optar por colocar Richardson na posição em situações que requeriam maior poder defensivo.

Um retorno possível na equipe titular fica por conta de Leandro Carvalho, que deve voltar ao time que começa o confronto depois de não poder jogar contra o Paysandu por questões contratuais.

Mas, o provável time deve ser: Éverson; Pio, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Richardson, Pedro Ken, Ricardinho; Leandro Carvalho, Magno Alves, Lima.

Criciúma e Ceará se enfrentam pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 neste sábado (18), às 18h30 no horário cearense. Os donos da casa apenas cumprem tabela, após garantir vaga na competição do ano que vem.