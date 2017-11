Ceará visita Criciúma para confirmar acesso para Série A

INCIDENCIAS: Partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

O Ceará pode nesse sábado (17) retornar após sete anos de ausência, a elite do futebol brasileiro, caso conquiste uma simples vitória diante do Criciúma no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma às 19h30, pelo horário de Brasília. Sem riscos de rebaixamento ou acesso, o time catarinense não tem mais pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro e já começa a pensar em montar um time para o ano de 2018.

Na partida do primeiro turno, vitória tranquila do Vozão diante do Tigre, pelo placar de 3 a 1, em partida realizada no mês de agosto no Castelão, em Fortaleza. O time cearense vem de importante vitória jogando contra o Paysandu, enquanto o Criciúma vem de empate diante do rebaixado Náutico.

Marcelo Chamusca: "Precisamos controlar a ansiedade"

Em entrevista coletiva, o treinador Marcelo Chamusca mostrou tranquilidade em um momento decisivo na história do clube. Além disso, Chamusca não confirmou quem deve ser o substituto de Élton, suspenso por conta da expulsão contra o Paysandu:

"Vamos acompanhar as outras partidas, porque é impossível não acompanhar. Independente do que vai acontecer, a gente não pode esquecer a nossa concentração. Quanto a quem vai substituir ele (Élton), não vou divulgar mas a vaga está entre Arthur e Magno Alves. Tem uma questão tática que deve ser levada em conta e nesse aspecto, Arthur se assemelha mais ao Élton, mas em um jogo decisivo, a experiência do Magno Alves com certeza poderá nos ajudar."

Sobre o Criciúma, o treinador fez uma comparação ao confronto diante do Goiás na 36ª rodada:

"Eles estão em uma situação semelhante a do Goiás, que não brigava por mais nada quando jogamos contra eles. Terão jogadores que não vinham sendo utilizados, querendo mostrar serviço e eles devem ir com um time bem modificado, o que pesa no sentido de analisar quem vai a campo, pois é uma incógnita. Eles já estão planejando 2018."

Grizzo: "Liberdade para trabalhar nas duas rodadas finais"

Sem pretensões no campeonato Brasileiro, Grizzo foi escolhido pela diretoria para comandar a equipe nas duas últimas partidas do campeonato após a saída de Beto Campos, se mostrando tranquilo e confiante para as duas rodadas que restam nessa Série B. Apesar de não visar mais nada na competição, o Criciúma está disposto a enfrentar o Ceará de igual pra igual:

"Disseram para trabalhar à vontade. Para mim, é uma honra muito grande estar fazendo parte da comissão do Criciúma. Ser chamado para um momento assim, é uma oportunidade, uma alegria. Estou muito animado, sei do meu lugar no clube, pois é um clube que está no meu coração."

A partida pode ser a última de Danilo Giaretta com a camisa do Criciúma, visto que o jogador está no radar do Fortaleza, para a disputa da Série B em 2018.