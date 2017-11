Com acesso garantido antes de entrar em campo, Ceará fica no empate com Criciúma

INCIDENCIAS: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017; A partida foi realizada ás 19h30 (Horário de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

A equipe do Ceará entrou em campo já fazendo festa. Minutos antes da partida contra o Criciúma começar no Heriberto Hülse, o juiz apitava o final do jogo no Estádio do Café para Londrina e América-MG, que terminou sem gols. Sem a vitória para o time paranaense, o Ceará confirmou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O empate por 1 a 1 com o Criciúma manteve o Vozão na terceira colocação da Série B com 64 pontos ganhos. Nessa campanha, foram 18 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Na última rodada, o time comandado por Marcelo Chamusca encara o rebaixado ABC, no Castelão.

Já o Criciúma, do treinador interino Grizzo, está na 12ª colocação com 48 pontos ganhos. A equipe catarinense já não tem mais chances de rebaixamento e nem de acesso para a primeira divisão e irá encerrar a temporada contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.

Primeiro tempo sem gols e principais chances do time da casa

Os primeiros lances de perigo da partida foram do Ceará, empolgados com a notícia do acesso que chegou ainda nos vestiários para a equipe. Ricardinho quase fez um gol olímpico logo aos treze minutos de jogo, assustando o goleiro Luiz.

Nas arquibancadas do Heriberto Hülse, o torcedor do Vozão que estava presente comemorava muito com a bola rolando, mas o Criciúma teve que prestar atenção no jogo e se impor dentro de casa. O chute de Rafael Silva após rebote do escanteio passou perto da meta do goleiro Éverson.

O Criciúma continuava crescendo no jogo e Alex Maranhão quase marcou em finalização defendida por Éverson. No rebote, Andrew foi travado pelos defensores do Ceará. O jogo ia ganhando uma nova cara até o fim do primeiro tempo.

A última chance do primeiro tempo veio quando Lucão recebeu a bola em ótimas condições de fazer o gol, mas o juiz assinalou impedimento no lance. O Ceará foi para o intervalo ainda festejando, mas o atacante Magno Alves cobrou mais atenção da equipe.

Gol contra surge, mas Lima dá empate ao Vozão

A equipe do Criciúma ficou mais perto do gol na primeira etapa e não demorou muito para que ele saísse no segundo tempo. Depois de cruzamento de Alex Maranhão, a bola passou por Lucão, enganou o goleiro Éverson e desviou no volante Richardson que jogou contra o próprio patrimônio: 1 a 0.

A festa do Tigre durou pouco. Minutos depois, o Ceará foi para o jogo e com um chute bonito de Magno Alves, Luiz defendeu e o rebote sobrou para Lima empurrar para as redes. Era o empate do Vozão: 1 a 1.

A partir daí, as chances de ambas as equipes foram diminuindo. O Ceará, já conformado com o empate e comemorando o acesso, pouco criava e o Criciúma tentava voltar ao jogo com substituições e bolas na área, mas de nada adiantava.

A última grande chance do jogo veio logo nos minutos finais quando Douglas Moreira arriscou um chute de fora da área e assustou o goleiro Éverson. De nada serviu. Ao fim da partida, um ponto para cada lado e mais comemoração por parte dos jogadores alvinegros.