Salto financeiro: acesso à Série A garante dobro nas receitas do Ceará

Foto: Divulgação/Ceará SC

Nem mesmo o empate diante do Criciúma tirou a euforia do torcedor do Ceará, que retornará a elite do futebol brasileiro após sete anos. Ainda que o clube esteja em um momento de comemoração e tenha a partida contra o já rebaixado ABC no sábado (25) com promessa de excelente público no estádio Castelão, encerrando assim sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria, o elenco, a comissão técnica e principalmente dos torcedores tem se focado na preparação para a próxima temporada, especialmente a disputa da Série A, a partir do mês de maio do ano que vem.

Com o acesso, o Vovô receberá pelo menos R$ 30 milhões a mais que no ano de 2017, sendo assim, o orçamento geral, que neste ano girou em torno de R$ 30 milhões, saltará para o dobro, no mínimo. Além disso, o clube receberá cerca de R$ 32 milhões das cotas de transmissão de suas partidas em TV aberta, pay-per-view e internet, um aumento de mais de 30 milhões, segundo o que foi apurado pelo jornal cearense O Povo, em publicação divulgada na manhã dessa segunda feira (20).

Além disso, o patrocínio da Caixa Econômica Federal irá atingir os R$ 4,8 milhões, o dobro em relação ao da Série B. Há também projeções para que o programa Torcedor Oficial do Ceará tenha receita bem maior para 2018, assim como o aumento na bilheteria, principalmente com partidas de clubes como Flamengo e Corinthians, que possuem muitos torcedores no estado do Ceará.

O Ceará disputará o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Fares Lopes no ano de 2018. Com um poderil financeiro maior, o clube poderá manter seus principais destaques, contratar reforços pontuais, investir em sua infraestrutura e principalmente, se mostrar competitivo em todas as competições as quais disputará.