Ainda sem entrar em campo, Ceará quebra própria marca e tem maior público da Série B

Foto: Lucas Moraes / Cearasc.com

O Ceará sequer precisou entrar em campo para bater o próprio recorde de maior público da Série B de 2017. Nesta quarta-feira (22), o clube divulgou a parcial na tarde e o total de 46.673 de ingressos vendidos para a partida frente o ABC-RN já ultrapassa a marca do jogo contra o Paysandu, que passou dos 44 mil. Ainda restam três dias para o confronto, portanto esse número pode aumentar.

Com o feito, o Alvinegro chega agora a ter quatro dos cinco maiores públicos da competição (ABC, Paysandu, Londrina e Figueirense). Os três primeiros ocupam o top-3 do ranking. Em quarto lugar figura Paraná e Internacional, que aconteceu na Arena da Baixada, em Curitiba. E, em quinto, vem a partida frente o Figueira.

A expectativa da diretoria para a partida é que a carga total de ingressos seja vendida, dando um total de 57 mil, lotação máxima do Castelão no momento. Caso esse número fosse atingido, esse jogo seria o segundo maior público do Brasil em 2017, ficando atrás apenas de São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão, que deu pouco mais de 61 mil.

Ceará e ABC se enfrentam pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. A venda de ingressos para a partida, que será tida como comemoração do acesso, continua acontecendo.