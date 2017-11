Presidente Robinson de Castro garante que Ceará  não contará com 'medalhões' na Série A

Google Plus

Foto: Divulgação / CearáSC.com

Com casa lotada para a partida contra o ABC, o Ceará encerrará a campanha do acesso à Série A neste sábado (25), às 16h30, horário cearense, na Arena Castelão. Contudo, o Alvinegro já está com a cabeça na primeira divisão e o planejamento para a montagem de time já deu seus primeiros passos.

Em entrevista ao Esportes O Povo, o presidente do Vovô, Robinson de Castro, comentou que a competição que será disputada no próximo ano já está sendo estudada. "Vamos estudar os elencos, a repercussão dos que jogaram esse ano. Tentar ver como foi a montagem. Veremos o que será necessário", acrescentou o mandatário.

Continuando sobre como o elenco alvinegro será montado, Robinson ainda ressaltou que a equipe não quer fazer igual à última vez que estava na Série A nesse aspecto. Essa diferença começa com o fato de não contratar jogadores 'medalhões', aqueles que já estão encerrando suas carreiras e vêm com propósito de marketing.

"[Esse ano] Não tem espaço para medalhão, aquela contratação para 'fazer festa no aeroporto'. São coisas que não irão contribuir para o resultado", garantiu.

O Ceará encerra sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 neste sábado (25), quando joga contra o ABC-RN pela 38ª rodada do certame nacional.