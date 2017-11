Feliz pelo ano no Ceará, Romário comemora bom desempenho e segundo acesso da carreira

Foto: Arquivo Pessoal

A temporada 2017 foi de muito sucesso para o lateral Romário no Ceará. Depois de conquistar o estadual com o Vovô no início do ano, o jogador, que ano passado foi campeão da série B com o Atlético Goianiense, conseguiu o seu segundo acesso consecutivo na carreira e foi um dos destaques do Alvinegro de Porangabuçu pelo lado esquerdo de campo, com assistências e uma regularidade de dar inveja aos adversários. Romário, que chegou ao Ceará no início do ano, comemora o ano positivo.

"A temporada, a meu ver, foi perfeita. Conquistamos os dois principais objetivos que foram traçados no ano, o título estadual e o acesso. Fico muito feliz em saber que conseguimos conquistar esses dois objetivos do clube. Sobre o acesso, não tem segredo, acho que a fórmula do sucesso é você ter humildade, trabalhar muito e se dedicar para um propósito. Fui abençoado também em poder cair em 2 grandes elencos, onde tinha muita união e humildade, isso foi fundamental para conquistar esses dois acessos seguidos na minha carreira", analisa o lateral.

Ainda avaliando a temporada, o camisa 6 do Vovô comentou sobre o seu desempenho individual.

"Individualmente meus números em 2017 foram muito bons, sempre fui um lateral mais marcador, e esse ano no Ceará eu pude explorar um lado meu que não explorava há muitos anos, meu lado ofensivo, tive bons números não só com assistências, mas também números consideráveis de passes certos e cruzamentos, isso se deve também aos meus companheiros que me ajudaram muito, e o principal, o entrosamento da equipe", explica o jogador.

Ausente do último jogo do Campeonato, que será neste sábado (25), às 16h30 (17h30 no horário de Brasília), na Arena Castelão, contra o ABC, Romário deixa um recado de boa sorte aos companheiros com quem teve o prazer de conquistar um título estadual e um acesso.

"Peço aos meus companheiros que desfrutem desse momento, que eles aproveitem ao máximo a parceria um do outro nesse jogo. Que eles jamais esqueçam o que fez com que chegássemos nesse momento. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer poder fazer parte desse grupo", finaliza o lateral.