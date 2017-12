Retrospectiva Ceará 2017: Um ano para entrar para a história do clube (Foto: Christian Alekson/cearasc.com)

Se 2009 já havia sido um ano memorável para o torcedor do Ceará, 2017 tem de entrar para a história. Campeão Cearense de futebol no início do ano e, ao fim dele, subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro junto de América-MG, Internacional e Paraná. Duas conquistas fortes, importantes e de vontade da torcida Alvinegra, que esteve junto do clube durante todo o processo da temporada que se acabou.

Com 67 pontos, o Vovô encerrou a participação na Série B de 2017 em terceiro lugar, conquistado o acesso com uma rodada de antecedência. No início da época, ergueu a taça do Campeonato Cearense ao bater o Ferroviário na grande final. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Boa Vista na primeira rodada, ao perder por 1 a 0 no Rio de Janeiro e, na Primeira Liga, eliminado ainda na fase de grupos. Mas ambas foram frustrações pequenas para o torcedor no fim das contas.

Eliminação em duas competições e saída polêmica de Gilmar Dal Pozzo: A parte para ser esquecida do ano

Sem participar da Copa do Nordeste deste ano, o Vovô acabou jogando a Primeira Liga, sendo o primeiro e único nordestino na competição. Contudo, essa participação acabou sendo rápida, visto que foi eliminado ainda na fase de grupos, com três empates em três jogos. Na Chave B, Flamengo e Grêmio passaram, com Ceará em terceiro e América-MG em quarto.

Jogando em outra frente, o Alvinegro viajou para o Rio de Janeiro, no meio de fevereiro, para enfrentar o Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil. Lá, acabou sendo derrotado por 1 a 0, com gol de Marcelo Nicácio, ex-Ceará, já no fim da partida, decretando a eliminação precoce no certame. Ao retornar para a capital cearense, o então técnico Gilmar Dal Pozzo foi muito cobrado, junto aos jogadores, no desembarque. Lá, algumas ameaças foram proferidas ao treinador, que acabou saindo do comando técnico da equipe no dia seguinte. Ele deixou o time com 62% de aproveitamento, tendo cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Foto: Christian Alekson/Cearasc.com

Título cearense e início inconsistente na Série B: Givanildo de Oliveira assume o Ceará

No dia 17 de fevereiro, o conhecido 'rei do acesso' assumiu o Alvinegro de Porangabuçu. Montando uma boa base que se sustentaria para o ano todo, o treinador acabou conquistando o título do Campeonato Cearense, quando terminou a primeira fase em primeiro lugar e avançou até a final, onde enfrentou e derrotou o Ferroviário. Título Cearense e com a cabeça apenas na Série B. Cenário perfeito para um início bom na competição.

Mas não foi bem isso que aconteceu. Na primeira rodada, uma derrota para o CRB, fora de casa. No primeiro jogo no Castelão, empate sem gols com o Boa Esporte. A primeira vitória só veio na terceira rodada, contra o Náutico, em Recife. Na ronda subsequente, veio o recorde da equipe em público na Série B, contra o Londrina, passando dos 40 mil pagantes no dia do aniversário do clube.

Contudo, uma série com mais resultados negativos do que positivos - incluíndo derrotas dentro de casa - acabaram custando o emprego de Givanildo após um empate, no Castelão, contra o Luverdense na oitava rodada. Alí, porém, mudaria o destino do Vovô no ano.

Foto: Christian Alekson/Cearasc.com

Consistência tática, contratações cruciais e acesso à primeira divisão: A chegada de Marcelo Chamusca

Saindo do Paysandu, Chamusca chegou no Ceará dividindo a torcida. Uma parte acreditava que o trabalho poderia render, visto o bom conhecimento do torcedor local do que o treinador pode fazer. E uma outra parte acreditava que, por ser ex-treinador do Fortaleza, não deveria ter vindo ao clube. A verdade é que, quem escolheu acreditar se deu bem. E quem escolheu não dar o voto de confiança, passou a gostar do comandante.

Isso porque ele conseguiu impor uma boa consistência tática no jogo do Ceará. Quase não mexeu na defesa, tendo apenas algumas dúvidas na lateral-esquerda, entre Rafael Carioca e Romário, mas o segundo acabou ganhando a disputa. No meio, Pedro Ken, Richardson e Raul revezavam duas vagas na volância e, conforme o tempo foi passando, os dois primeiros viraram os titulares, dando um maior poder ofensivo.

Tendo em Ricardinho um jogador para ajudar na articulação no meio - junto de Ken e Richardson -, faltava dois pontas para jogar ao lado de Elton. Aí que vieram Lima e Leandro Carvalho, emprestados junto ao Grêmio e Paysandu, respectivamente. Ambos chegaram e levaram algum tempo para se adaptarem, mas, assim que o entrosamento chegou, o time estava formado.

Os resultados apareceram. O futebol bem jogado também. A posse de bola era quase sempre do Ceará e o time chegou a ser taxado como 'o time mais tático da Série B'. O acesso era questão de tempo, embora a disputa estivesse forte com Oeste, Paraná, Londrina e Juventude, sendo que este último saiu da briga no fim.

Mas, numa competição acirrada, se você vence confrontos diretos, as chances aumentam muito. E assim foi em vitórias contra Oeste, Internacional e Paraná, sendo só o último jogando em casa. A subida veio na 37ª rodada, quando Londrina e o Rubrão não venceram seus jogos e o Vovô subiu sem precisar jogar. Depois daí, só festa e quebra de recorde, frente o ABC-RN, quando vendeu a carga total de ingressos para o Castelão, 52 mil - mais cinco mil de sócios.

Foto: Lucas Moraes/Cearasc.com

O que esperar para 2017?

Com 22 jogadores do atual elenco sem contratos garantidos para a próxima temporada, o primeiro passo será o planejamento para a montagem do elenco. Avaliar quem deve sair, quem deve ficar e, o mais importante, quem deve chegar. No comando técnico, sabe-se que a vontade da Diretoria e de Chamusca é a manutenção do técnico para 2018.

Tendo uma boa base de jogadores na Série B, alguns devem ser aproveitados. Contudo, é preciso entender que a Série A é bem mais competitiva, ainda mais no ano de 2018, visto que nenhum clube considerado grande está nas divisões inferiores. Por isso, uma avaliação profunda de atletas para a disputa do certame nacional será crucial nos próximos meses. Mas, isso já está sendo feito pela diretoria alvinegra.