Com situação indefinida, João Marcos espera jogar mais uma temporada pelo Ceará

Foto: Divulgação/Ceará SC

Após oito anos e meio defendendo a equipe do Ceará, a situação do volante João Marcos é incerta. Ídolo da torcida, cinco vezes campeão cearense, com dois acessos do Vovô para a Série A, tem seu contrato com o clube até o final do ano e não deve renovar para o ano de 2018. Aos 36 anos, o João de Ferro, como apelidou a torcida cearense, deixa a entender que quer encerrar sua carreira no ano que vem, independente de sua permanência no Ceará.

Após a vitória por 1 a 0 diante do ABC, pela última rodada da Série B, o jogador comemorou emocionado e concedeu entrevista onde falou sobre sua situação com o clube para o próximo ano:

"Não sei se vou ficar pro ano que vem. São oito anos e meio no Ceará e posso ter participado mesmo que no banco, do meu último jogo com a camisa do clube. Deixo bem claro que quero jogar até o ano que vem. Mas tenho que tomar a melhor decisão para minha família."

O presidente do clube, Robinson de Castro, disse após o jogo que o contrato 22 dos 35 que fazem parte do atual plantel da equipe, se encerram até dezembro deste ano e serão renovados de acordo com a avaliação do que cada um deles poderá fazer em 2018, ano que o time jogará o Estadual, Nordestão, Copa do Brasil e a Série A. Entre os jogadores, peças fundamentais do técnico Marcelo Chamusca para o acesso, como os zagueiros Rafael Pereira e Luis Otávio e os meio campistas Ricardinho, Pedro Ken e Elton:

"Temos muita responsabilidade em montar um elenco qualificado para 2018. Se forem jogadores úteis, nós queremos que fiquem. Precisamos ter cabeça fria em relação a renovação dos contratos."

Um dos jogadores que não deve permanecer no clube é o atacante Lima. Emprestado pelo Grêmio ao Ceará em 2017, deve retornar para seu clube de origem no ano de 2018. Há também a situação de atletas com vínculo longo, como o goleiro Éverson, com contrato até o fim de 2019 com o Alvinegro.