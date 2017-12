Com calendário apertado, Ceará duelará contra Brusque-SC na estreia da Copa do Brasil 2018

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Ainda estamos em 2017, mas a Copa do Brasil de 2018 já deu o seu pontapé inicial. E, no sorteio realizado nesta sexta-feira (15), o Ceará conheceu o seu primeiro adversário na competição, o Brusque de Santa Catarina. O alvinegro viajará 3.700 km para encarar os catarinenses, em data que ainda será definida.

O Vovô não sabe apenas do primeiro oponente no certame nacional, mas também já tomou conhecimento dos possíveis concorrentes nas próximas fases, caso avance. Caindo na Chave 1, o Ceará pode enfrentar Londrina-PR ou Real Ariquemes-RO. No grupo ainda encontra-se o vizinho América-RN e o rival de Série A Atlético-PR.

Em partida única na primeira fase do torneio mais democrático do futebol brasileiro, o time cearense joga por um empate para avançar, já que tem melhor posição no ranking da CBF. Essa nova regra, estabelecida para este ano, porém, não tem um bom histórico com o time de Porangabuçu, que acabou derrotado para o Boa Vista no início deste ano, com gol no fim do confronto.

Além de ter de lidar com a Copa do Brasil, o Ceará ainda terá a Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. O calendário alvinegro será corrido no primeiro semestre e até a montagem de dois times para esse período não deixou de ser pauta em Porangabuçu.

Veja os adversários de Ferroviário e Floresta

Os outros dois cearenses participantes da Copa do Brasil também já sabem os seus jogos para a primeira fase do torneio. Vice-campeão estadual, o Ferroviário vai enfrentar o Confiança-SE, jogando em casa, e, caso passe, irá duelar contra Sport ou Santos do Amapá, válidos pela Chave 9.

Já o estreante Floresta, campeão da Taça Fares Lopes, irá receber o Botafogo-PB. Caso conquiste a vitória, terá a chance de jogar frente o Atlético-MG, se este superar o Atlético Acreano. Estes jogos são os sorteados da Chave 8.

Tanto o Tubarão da Barra como o Verdão da Vila terão de jogar pela vitória, visto que os adversários, melhores ranqueados, entrarão em campo jogando com o propósito de 'sobreviver' aos anfitriões. Os visitantes jogam pelo empate.