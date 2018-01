Ceará anuncia chegada por empréstimo do meia Juninho junto ao Bahia

Foto: Divulgação / CearaSC.com

A 16ª contratação do Ceará chegou em Porangabuçu. O nome da vez é o do meio-campista Juninho, que estava no Bahia e chega por empréstimo de um ano no alvinegro. Anunciado neste sábado (13), o carioca de 31 anos terá que disputar a posição com outros seis novos companheiros, entre eles Richardson e Raul, frequentes no 11 inicial do Vovô durante a Série B de 2017.

O jogador tem passagens pelo América-MG, Macaé, Serrano-RJ, Duque de Caxias e Tombense em sua carreira. Dos mais de 300 jogos que tem durante seu tempo no futebol, 106 foram pelo Bahia durante 2016 e 2017, sendo marcados 17 gols nesse período. E, já no Ceará, ele deve buscar manter essa consistência, fator importante em uma disputa de Série A.

"Prometo que não vai faltar comprometimento, dedicação e respeito à camisa", garantiu ao site oficial do Vovô. "O Ceará está montando um elenco fortíssimo, e eu tenho certeza que faremos um ano de 2018 maravilhoso. Um clube do tamanho do Ceará tem sempre que estar na parte de cima da tabela, independente de qual competição esteja disputando, e sempre brigando por títulos", acrescentou.

Complentado suas aspas, Juninho já citou a torcida do Ceará, que foi presente nos momentos decisivos do time na luta pelo acesso à Série A no ano passado. "Agradecer pelo carinho da torcida demonstrado nas redes sociais, sempre mandando mensagens de apoio. Isso é muito importante. Graças a Deus a negociação deu tudo certo. Estou muito feliz e motivo", finalizou o atleta, que ainda agradeceu à diretoria pela confiança em seu trabalho.

´Com 16 novos jogadores em relação ao time da temporada passada, tudo indica que o Vovô não vai parar por aí. Tendo os inícios de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, é esperado que mais peças cheguem ao clube, entre eles o meia Wescley, que está no Japão e tem duas passagens pelo clube.