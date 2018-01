Copa do Nordeste 2018: tudo que você precisa saber de Salgueiro x Ceará

Foto: Divulgação / CBF

Quando Salgueiro e Ceará entrarem em campo nesta terça-feira (16), no Salgueirão, em partida introdutória na Copa do Nordeste 2018, o ano dos dois clubes terá início oficial. Depois de pré-temporadas encerradas, as agremiações vão ter o seu primeiro teste de fogo para saber como suas equipes estão física e tecnicamente. A partida acontece às 22h, horário local.

O que vale?

Como é a estreia dos dois na competição, o que se pode pensar são expectativas no torneio. No caso do Salgueiro, o clube quer tentar avançar, inicialmente, às semifinais, visto que o mais longe que chegou até as quartas (em 2015 e 2016, sendo eliminado no primeiro pelo próprio Ceará). Mas, em um grupo com Sampaio Corrêa e CSA, a briga será forte para terminar entre os dois primeiros.

Já o Vovô almeja o título para a temporada e 2018. Campeão em 2015 e vice em 2014, o alvinegro busca vencer esse que é o principal torneio da equipe no primeiro semestre do ano. Mas, assim como os pernambucanos, o primeiro pensamento será no Grupo D e em terminar ele nas posições que classificam para o mata-mata.

Prováveis escalações

Salgueiro: Mondragon; Marcos Tamandaré, Maurício, Luiz Eduardo e Izaldo; Escuro, Jaíldo e Laércio; João Paulo, Willian Anicete e Neverton.

Ceará: Éverson; Leandro Silva, Valdo, Luiz Otávio, Ernandes; Richardson, Pedro Ken (Raul/Juninho), Ricardinho, Felipe Azevedo, Andrigo; Elton.

Arbitragem

Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, será o homem do apito para o confronto. Ele é do quadro da CBF e será assistido por Lorival Cândido das Flores e Francisco Jailson Fernandes da Silva, ambos também do RN. O quarto árbitro fica por conta de Tiago Nascimento dos Santos, de Pernambuco.

Números

O histórico de confronto entre as equipes não trás muita história. Salgueiro e Ceará só se enfrentaram duas vezes, em 2015, pela própria Copa do Nordeste. Nas quartas de final daquele, que seria o ano do título alvinegro, os cearenses levaram a melhor. Venceram os dois jogos (2 a 0 e 2 a 1) e, portanto, estão 100% contra os pernambucanos.

Clubes se enfrentaram em 2015, pela Copa do Nordeste; na ocasião, Ceará levou a melhor (Foto: Christian Alekson / CearaSC.com)

Por outro lado, no histórico contra o estado de Pernambuco, o Vovô 42 derrotas, 34 vitórias e 31 empates, num total de 107 partidas disputadas. Jogando no Estado, a situação piora um pouco. São 11 vitórias, 11 empates e 30 derrotas.

Se para o Ceará o histórico de confrontos contra times pernambucanos não é bom, para o Salgueiro piora. Em 26 jogos contra times cearenses, os pernambucanos perderam 15, empataram sete e ganharam apenas quatro (três contra o Icasa e uma frente o Guarany de Sobral. Jogando em seus domínios, são três vitórias, três empates e cinco derrotas.