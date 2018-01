Análise: Ceará muda esquema e ganha em movimentação e solidez

Alguns consideravam o Vovô a equipe mais tática na Série B 2017, graças ao estudioso Chamusca (Foto: Israel Simonton / Cearasc.com)

A espera finalmente acabou. Com as férias e a pré-temporada encerradas, o bola vai voltar a rolar pelos gramados no Brasil. E, no primeiro semestre, a missão do Ceará virá triplicada, com Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil no calendário alvinegro.

E, na última terça-feira (16), o Vovô já fez sua estreia oficial no ano ao bater o Salgueiro por 2 a 0, com gols de Elton e Felipe Azevedo. É válido ressaltar que Andrigo, recém-contratado, deu as duas assistências para o gol e mostrou que essa deve ser sua principal função no time de Marcelo Chamusca. Nesta sexta-feira (19), a equipe já retornou a campo, pela estreia no estadual frente o Guarani de Juazeiro, no Presidente Vargas.

Embora a espinha dorsal de 2017 tenha se mantido, a equipe recebeu 17 novas contratações até o momento. As três de maiores destaques ficam com Ernandes, que chega para fazer a função de Romário, líder de assistências da equipe na temporada passada; com Andrigo, que já mostrou serviço e deu sinais dos motivos de sua contratação; e com o consistente meia Juninho, que chega por empréstimo junto ao Bahia.

Movimentação no último terço e armação são ampliadas

Em 2017, o Ceará encerrou a temporada jogando no 4-3-3, com Leandro Carvalho e Lima fazendo as funções mais ofensivas pelas pontas, tendo os laterais como apoio. Richardson e Pedro Ken, titulares na reta final, continham o meio-campo junto com Ricardinho, que fazia a armação junto com os pontas. O camisa 8 fazia a liberação de Lima, que ganhou mais liberdade criativa no seu lado do campo, se destacando na equipe a partir daí, rendendo um lugar no Time da Série B feito pela VAVEL Brasil.

+ Seleção VAVEL da Série B do Campeonato Brasileiro 2017

Neste ano, a tática parece mudar mais de figura. O esquema passou para o 4-4-2, com Felipe Azevedo ou Douglas Coutinho, a princípio, fazendo o papel de segundo atacante ao lado de Elton, que continua fixado na frente. Na meia-direita apareceu Andrigo, contratação para o ano de 2018, onde vira um Wide Playmaker (armador pelas pontas). No jogo contra o Salgueiro, essa função parece ter dado certo, com as duas assistências que o atleta distribuiu. Mas não pode medir eficiência em um jogo.

No esquema tática frente o Carcará, Ricardinho começou jogando pela esquerda, como o outro armador na partida. O camisa 8 deve disputar a vaga com Wescley, recém-chegado. Na ocasião, o ídolo alvinegro alternava com Pedro Ken, que jogou ao lado de Richardson com a dupla de volantes. A ideia que se passa é que a equipe vai manter esse esquema para o primeiro semestre, tendo em Andrigo e Ricardinho as mentes pensantes na equipe, deixando que Richardson e Ken fiquem mais preocupados com a parte defensiva, além de dar uma saída e toque de bola com qualidade. Adicione Juninho ou Raul para entrar no lugar de um dos dois e o poder de elenco dos cearenses só aumenta.

Com o meio de campo inicialmente dissecado, o ataque vem em seguida. Sem muito o que argumentar, Azevedo deve ser o jogador da movimentação no último terço, o atleta que vai aumentar a capacidade de confundir a defesa junto de Ricardinho, Andrigo e Ken, que se movimentarão entre si. A quarta peça da função deixa apenas uma certeza quando a equipe atingir a fase do objetivo: Elton ficará fixo, esperando que a redonda chegue para fazer o que lhe é pedido, os gols.

Foto: Lineup Builder

Consistência é a palavra no setor defensivo

Durante a sequência que rendeu a entrada no G-4 na reta final da Série B, o Ceará ficou cinco jogos sem tomar gol, marca igualada do último ano em que havia subido, em 2009. Nesse período que terminou no acesso, a equipe ganhou uma consistência defensiva que se manteve como característica do esquema. Vitórias por placares pequenos representaram a eficiência no setor 'vencer' para o alvinegro.

Nas últimas 15 rodadas, o Ceará sofreu apenas 12 gols dos 32 em toda a Série B 2017

Essa força defensiva começava com a dupla de volantes, Richardson e Pedro Ken. Já falado de suas funções ofensivas, os dois têm ainda mais responsabilidade na defesa. Eles prevêm que o esférico passe para o primeiro terço do campo alvinegro e a ocupação de espaços que ambos faziam era crucial para a prevenção. E com agora duas linhas de quatro, a 'defesa universal' se mostra mais presente no Ceará. Os dois meias armadores precisarão descer para se juntar aos volantes e Azevedo acompanhará a bola na frente das linhas.

Caso a bola passe pela primeira linha, encontrará Luiz Otávio como o líder da dupla de zaga, que contou com Valdo contra o Salgueiro. O zagueiro também esteve no time da VAVEL Brasil da Série B 2017, representando essa consistência defensiva no fim do campeonato, que deve ser mantida para 2018. Nas pontas, Renato e Ernandes não subiram tanto, deixando a defesa mais destacada com o back-four. Em um campeonato competitivo e de nível superior a qualquer outro no país como a Série A, o Vovô precisará aprimorar mais a defesa, tendo na consistência sua principal virtude.

Time alternativo do Ceará:

Quando o Ceará começou o planejamento do elenco para a atual temporada, ficou sabendo que seriam disputados três torneios simultâneos no primeiro semestre. Os muitos jogos e calendário apertado obrigaram o alvinegro a tentar montar dois times para não desgastar ainda no início do ano um grupo seleto de atletas. Esse 'segundo time' pode servir para que Chamusca analise o elenco como um todo em partidas oficiais e que tenha mais dados para definir o XI inicial para o Brasileirão.