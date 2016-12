Chapecoense corre contra o tempo para recompor elenco para 2017

A diretoria do clube catarinense está preocupada e corre contra o relógio para poder montar novamente toda sua equipe antes do campeonato estadual começar. O único jogador confirmado para 2017 é o argentino Martinuccio. (Foto: Divulgação/Chapecoense)

Apesar da enorme tragédia e imensa comoção mundial, a Chapecoense deve continuar seguindo seus passos para conseguir reerguer tudo aquilo que foi destruído devido ao acidente da aeronave LaMia. O acidente aéreo matou 19 dos 22 jogadores, mais boa parte da comissão técnica que viajava para a Colômbia, onde iriam disputar a final da Copa Sul-Americana.

Os clubes brasileiros se solidarizaram com o momento trágico do time e passaram a oferecer alguns de seus jogadores, mas as coisas não são bem por aí. Na visão da diretoria da Chapecoense, os demais times estão tentando se livrar de alguns jogadores pelos mais variados fatores, como mau comportamento, baixo rendimento, pouca utilização do jogador e salários altos. Quando se interessam por algum jogador da categoria de base, a instrução dada é para que procurem os empresários. Entretanto, a Chape não começa sua busca da estaca zero.

Um dos diretores falecido no acidente, Mauro Stumpf deixou uma lista que tem sido a base para os atuais dirigentes irem atrás das novas contratações do clube. No momento o time de Chapecó conta com somente nove atletas em sua equipe, sendo que oito tem o contrato encerrado no final deste mês. A única garantia para a temporada de 2017 é o meia-atacante Alejandro Martinuccio.

"Não estamos começando do zero porque a diretoria anterior nos deixou um trabalho iniciado, e eles tinham o hábito de acertar. Então seguiremos, na medida do possível, com as ideias deles", afirmou Rui Costa, um dos novos diretores da Chapecoense.

Neto e Alan Ruschel podem voltar a jogar

Segundo o presidente da Chapecoense, Ivan Tozzo, a dupla sobrevivente pode retornar aos gramados. "Nosso médico deu muita esperança para nós. Acho que um dia vão jogar. O tratamento depende de cada um, é claro. O jogador nunca quer abandonar a bola. Eles vão ficar no clube sempre, até quando quiserem", disse Tozzo em entrevista.

Também contou que esteve no hospital para conversar com o lateral Alan Ruschel. "Ele está muito bem, com boa fisionomia e psicológico forte. Notei que ele quer muito voltar a jogar. Se puder, volta até amanhã. Ele só pensa em futebol e está muito feliz com a recuperação".

Os dirigentes do clube pretendem apresentar uma boa lista de jogadores a disposição de seu novo treinador Vagner Mancini.