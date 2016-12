Destaque na temporada do Juventude, goleiro Elias defenderá Chapecoense em 2017

Revelado nas categorias de base do clube gaúcho, goleiro foi destaque da equipe comandada por Antônio Carlos Zago, hoje técnico do Inter (Foto: Porthus Junior / Agencia RBS)

Nesta terça-feira (20), a Chapecoense acertou com o Juventude a contratação por empréstimo do goleiro Elias Curzel. O jovem arqueiro de 21 anos saiu do campeão da Copa do Brasil de 1999 com a missão de substituir o ídolo local, Danilo Padilha, vítima da tragédia na Colômbia.

O goleiro recentemente estendeu o contrato com a equipe gaúcha até maio de 2018. A renovação foi um dos pré-requisitos para que o Juventude aceitasse a negociação do atleta com a Chape. O jogador deve assinar o contrato na sexta-feira e sua apresentação na Arena Condá deverá ocorrer no dia 4 de janeiro.

Os valores da negociação não foram divulgados pelas equipes, mas o alviverde gaúcho receberá um valor pela cedência do atleta. Além disso, ele terá o valor do passe fixado para o caso de a equipe de Chapecó realizar a compra do arqueiro posteriormente.

Formado nas categorias de base do próprio Juventude, Elias tratou de logo no início da temporada se firmar como um dos maiores destaques do alviverde. As defesas espetaculares do jovem goleiro impressionaram. Muito por parte delas que a equipe comandada por Antônio Carlos Zago chegou à final do Campeonato Gaúcho de 2016 e também às quartas de finais da Copa do Brasil, com atuações destacadas diante do São Paulo e Atlético Mineiro, nas quais fechou o gol. Isso sem contar o acesso à Série B, na qual também desempenhou um papel importantíssimo diante do Fortaleza.

No clube catarinense, o goleiro ganhará visibilidade, já que além de um enorme projeto de reestruturação, o time disputará a Recopa Sul-Americana, a Copa Suruga, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil, Troféu Joan Gamper e também a almejada Libertadores da América.

O goleiro é o segundo reforço da Chape para a temporada. Além de Elias, o clube fechou empréstimo de Douglas Grolli, que estava na Ponte Preta e tem interesse nos meias Gabriel Xavier e Daniel de Cruzeiro e São Paulo respectivamente.