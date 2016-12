Chapecoense acerta contratação do zagueiro Fabrício Bruno por empréstimo de uma temporada

Fabrício Bruno atuou em oito partidas com a camisa do Cruzeiro, marcando um gol (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

O zagueiro Fabrício Bruno é mais um jogador que fará parte da reconstrução da Chapecoense para 2017. O atleta, de 20 anos, será cedido pelo Cruzeiro até o fim da próxima temporada, sem custos ao Verdão do Oeste, que irá arcar apenas com os vencimentos do jogador, segundo a Rádio Itatiaia.

Fabrício Bruno chegou às categorias de base do Cruzeiro em 2013 e sempre foi visto como líder, tanto que foi capitão do time júnior. O zagueiro subiu para a equipe profissional da Raposa em fevereiro, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, junto com o meio-campo Alex.

O defensor atuou em oito partidas pelo profissional do Cruzeiro, marcando apenas um gol, justamente contra a Chapecoense, na derrota dos mineiros por 3 a 2, na Arena Condá, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fabrício Bruno recebeu oportunidades, sobretudo, com o técnico Paulo Bento. Após a saída do português, o jovem voltou para o banco de reservas.

Fabrício Bruno é o sexto atleta confirmado na Chape para 2017. Antes dele, o Verdão do Oeste já havia contratado o zagueiro Douglas Grolli, também emprestado pelo Cruzeiro, além do goleiro Elias, que estava no Juventude, do meia Dodô, emprestado pelo Atlético-MG, e o atacante Rossi, que defendeu o Goiás na atual temporada. O lateral-esquerdo Reinaldo, que renovou contrato com o São Paulo por mais duas temporadas, também foi emprestado à Chapecoense.

Confira a ficha técnica de Fabrício Bruno:



Nome completo: Fabrício Bruno Soares de Faria

Data de nascimento: 12/02/1996 (20 anos)

Local: Contagem/MG

Altura: 1,92m

Peso: 82kg

Posição: Zagueiro

Clubes: Comercial/MG (2006-2010), Desportivo/MG (2010-2013), Cruzeiro (2013-2016)