Reformulada, Chapecoense enfrenta Palmeiras no primeiro jogo após tragédia

Palmeiras e Chapecoense fizeram partida que marcou título dos paulistas e última vez em que vítimas entraram em campo (Foto: GettyImages)

A Chapecoense entrará em campo, no próximo dia 21, pela primeira vez depois da tragédia que matou 19 jogadores de seu elenco. O adversário será o Palmeiras, justamente a última equipe a enfrentar o time de Chapecó antes do desastre aéreo ocorrido na madrugada do dia 29 de novembro. A partida será realizada na Arena Condá, às 16h, com todas as despesas bancadas pelo clube paulista. A renda será destinada inteiramente ao time catarinense.

As equipes confirmaram a realização da partida amistosa na tarde desta quinta-feira (5) e a atitude do rival, considerado agora como "irmão", foi vista como motivo de orgulho pela Chapecoense.

“Esse amistoso se reverte de uma solidariedade da maior grandeza do nosso clube irmão (Palmeiras) que tem procurado de todas as formas no acompanhar nesse momento de tristeza e reconstrução”, relatou o presidente da Chape, Plinio David De Nes Filho.

Último adversário

O time palmeirense foi o último adversário da Chapecoense antes do acidente aéreo na Colômbia. A partida entre as duas equipes, realizada no Allianz Parque, no dia 26 de novembro, confirmou o título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, com a vitória por 1 a 0, com gol do lateral-direito Fabiano.

Após a partida, disputada por uma Chape com time misto, a expectativa girava em torno do principal jogo da história do time de Chapecó: a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, que ocorreria diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Na madrugada do dia 29 de novembro, entretanto, o avião da companhia aérea LaMia em que estava a comitiva brasileira caiu e matou 71 pessoas. Ao total, 71 pessoas morreram no desastre, incluindo tripulantes, dirigentes, jornalistas e 19 jogadores.

Apenas o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Jackson Follman foram os atletas sobreviventes da tragédia. Além deles, o jornalista Rafael Henzel, a comissária Ximena Suárez e o técnico aeronáutico Erwin Tumiri também se salvaram no acidente.

Reformulação

Contratado ainda no ano passado, o técnico Vagner Mancini foi o primeiro reforço para iniciar a reconstrução da Chapecoense.

Com ele no comando, foram cotratados, até o momento, os jogadores Diego Renan, Nadson, Túlio de Melo, Reinaldo, Dodô, Rossi, Elias, Douglas Grolli, Osman e Luiz Otávio.