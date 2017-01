Resultado de Chapecoense e Capivariano pela Copa São Paulo

Google Plus

Atualiza o conteúdo

Convidamos você para a próxima partida. Um grande abraço e até mais.

Encerramos aqui a transmissão de mais um jogo da Copa São Paulo de Futebol Jr. Tenha um bom fim de dia!

O adversário do time catarinense será o Ituano, que venceu o jogo contra o Primavera por 3 a 0.

95' Termina o jogo. A Chapecoense está classificada para a próxima fase da Copa São Paulo!

94' Muda a Chape! Sai Silvano, entra Alemão.

93' Tiepo sente e jogo é paralisado.

92' Chapecoense tenta segurar a bola no ataque e o time paulista ganha tiro de meta.

90' TIEPO! Goleiro faz linda defesa. Chute de Pantu tinha endereço certo, no ângulo, e o arqueiro faz mais um milagre.

90' Mais cinco minutos.

89' Falta perigosa para o Capivariano! Alisson derruba Canhoto na intermediária.

88' Muda a Chape! Sai Ned, entra Vini.

86 PRESSÃO! Pantu faz cruzamento, Jean cabeceia e a bola sobe.

84' Gol do Capivariano! Neto efetua cobrança e diminui placar para o time de Capivari.

83' Outro pênalti para o Capivariano! Lauri toca a bola com a mão dentro da área.

81' Mudança no Capivariano: Jean entra e Gabriel Taliari sai

77' Silvano tenta ataque pela Chapecoense, dribla um e sofre falta na intermediária.

74' Guilherme tenta surpreender o goleiro adiantado com um chute do campo de defesa, mas a bola sai fraca.

72' Escanteio para a Chapecoense.

68' GOOOOOOOOL do Capivariano! Gabriel Taliari cobra falta no canto do goleiro e marca.

67' Falta perigosíssima para o Capivariano. Neto Costa tenta assistência, mas é parado com a infração.

64' NA TRAVE! Neto Costa consegue tirar do goleiro, mas para no poste esquerdo do gol de Tiepo.

63' Neto Costa é puxado na área por Lauri, que recebe cartão amarelo.

63' Pênalti para o Capivariano.

60' MAIS UM GOL DA CHAPE! Guilherme cobra falta de longe, bola quica e engana Hudson.

60' Mudança na Chape! Entram Canhoto e Silvano, e Japa e Luquinhas deixam o jogo.

58' Em um dos poucos ataques da Chapecoense, Ronei chuta cruzado e Hudson faz defesa.

57' Gabriel Taliari arrisca de fora da área e Tiepo defende fácil.

55' DE NOVO! Após cruzamento de bola parada, Gabriel Taliari chuta e Tiepo defende.

53' TIEPO! Leonardo pega forte de primeira e goleiro faz boa defesa.

51' Em mais uma jogada veloz da Chapecoense, Fauth vai ao ataque, mas na hora de tocar para Alisson se equivoca.

48' Leonardo arrisca chute de fora da área sem direção nenhuma.

46' Gabriel Taliari tem novo encontrão, na área, cai, e o jogo segue.

45' Começa o segundo tempo!

Mudanças! Pela Chape, saem Lima e Pato e entram Alisson e Guiherme. No Capivariano, sai Adriel e entra Yan Nascimento.

O Capivariano foi mais ofensivo na primeira etapa, mas não criou situações claras de gol. Os lances mais perigosos do time paulista foram de fora da área. A Chapecoense tem uma defesa sólida e um ataque veloz, o que fez a diferença nesses primeiros 45 minutos.

48' Final do primeiro tempo.

47' Cartão amarelo para Bruno, do Capivariano.

46' Lucas, do Capivariano, tenta chute de longe e a bola passa longe.

45' Pato é retirado de maca.

45' Mais dois minutos.

44' Fauth chega ao ataque e tenta passar por dois, mas é desarmado.

41' Gabriel Taliari recebe lançamento e a bola fica com o goleiro Tiepo, que fica caído no chão após choque com o atacante.

39' Gabriel Taliari correu para a área, disputa jogada e cai. Árbitro sinaliza simulação.

36' Jogo fica truncado, com muitas faltas.

36' Mudança no Capivariano: sai Fujita, entra Alejandro.

36' Cartão amarelo para Thiago Pato.

34' Cartão amarelo para Neto.

30' Pra fora! Neto Costa chuta cruzado, de fora da área, e por pouco não diminui.

29' Luquinhas arranca em contra-ataque e toca para Lima, que chuta e a bola desvia na marcação.

28' Bruno tenta de fora da área e é bloqueado por dois. Capivariano segue atacando mais.

26' Neto cobra falta em direção a área e Tiepo tira de soco.

24' Tiepo sai da área, afasta a bola para lateral e a torcida canta seu nome.

22' Luquinhas é atingido por trás e jogo é paralisado

19' Por pouco não se complica! Tiepo faz mal domínio na pequena área e a bola foi para fora.

18' Lucas tenta cruzamento e a defesa da Chape corta.

14' GOOOOOOOOOOL da Chapecoense! Japa aproveita falha da zaga, dribla o goleiro e quase entra com bola e tudo.

11' GOOOOOOOOOOL da Chapecoense! Bruno dá chutão para frente e a bola sobra para Luquinhas, que abre o placar.

11' Neto, de falta, faz cruzamento e a defesa catarinense afasta.

10' Lucas tenta lançamento para Gabriel Taliari, mas a bola corre demais.

6' Luis Pedro faz bom corte após cruzamento. Capivariano começa ofensivo.

3' Defendeu! Tiepo faz boa defesa em cobrança de falta cobrada por Neto Alexandre

2' Cartão amarelo para Luis Pedro, da Chapecoense

1' Lima e Luquinhas fazem boa tabela, mas a defesa do Capivariano intercepta

00' Começa o jogo!

O Capivariano vem com: Hudson; Adriel, Pablo, Fujita, Lucas; Leonardo Neto, Bruno; Gabriel Taliari, Matheus e Neto Costa.

Escalação da Chapecoense: Tiepo; Fauth, Luiz Pedro, Lauri e Bruno Bortolini; Ronei, Ned, Japa, Lima e Luquinhas; Thiago Pato.

Enquanto o Capivariano venceu diante do Nova Iguaçu. O time paulista garantiu sua vaga para a próxima fase apenas aos 42 minutos do segundo tempo.

A Chapecoense vem de uma vitória nos pênaltis contra o São Paulo. A heroica partida do time catarinense foi contemplada com uma classificação diante de uma equipe que, até o momento, estava invicta no torneio.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Copa São Paulo de Futebol Jr! Hoje teremos partida entre Chapecoense e Capivariano na Arena Capivari, em Capivari-SP.