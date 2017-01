Heróica, Chapecoense vence Capivariano e segue em frente na Copa São Paulo

Novamente a equipe do oeste catarinense precisou usar do heroísmo para seguir na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Repetindo o que havia feito contra o São Paulo, a Chapecoense segurou a reação do Capivariano e conseguiu a classificação, vencendo por 3 a 2. Vencendo por 3 a 0 até os 22 minutos do segundo tempo, a Chape levou dois gols e teve que resistir a pressão da equipe paulista para não ceder o empate.

O Verdão avança pela primeira vez em sua história para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, a Chapecoense encara o Ituano, que bateu o Primavera por 3 a 0 em Itu nesta quinta.

Capivariano pressiona, mas quem marca é a Chape

A equipe paulista começou a partida se jogando ao ataque. Logo aos 3 minutos, o meia Neto Alexandre obrigou o goleiro Tiepo a fazer boa defesa em cobrança de falta. Porém, mesmo com a pressão sofrida nos minutos iniciais, a Chape encaixou o contra-ataque e, em bobeada da zaga paulista, Luquinhas tomou a frente e chutou no canto direito para abrir o placar aos 12'.

Pouco depois, aos 15 minutos, em mais uma bobeada tremenda da zaga, dessa vez foi Japa quem aproveitou e mandou para o fundo da rede após Lucas Praxedes furar em bola. A equipe do Capivariano ainda tentou voltar para o jogo e aproveitar o recuo do time catarinense, mas não conseguiu ser criativo em seus ataques e levou pouco perigo à meta adversária no decorrer do primeiro tempo.

Segundo tempo emocionante e cheio de gols

Como já havia feito no primeiro tempo, o Capivariano começou a segunda etapa indo com sede ao ataque. Aos 8 minutos, a equipe já obrigou o goleiro Tiepo, o homem do jogo, a fazer bela defesa em chute de Leonardo. Em seguida aos 10', Tiepo novamente salvou na cabeçada desferida por Gabriel Taliari.

Mesmo com muitas chances do Capivariano, quem marcou foi a Chape. Aos 15 minutos, Guilherme, que entrou no decorrer da partida, marcou em cobrança de longa falta e contou com a ajuda do goleiro Hudson, fazendo 3 a 0 para os catarinenses.

Tudo parecia encaminhado para a equipe do oeste, porém o time paulista não se entregou. Aos 19 minutos, Neto Costa sofreu pênalti e, apesar de errar a cobrança, viu sua equipe conseguir falta na risca da área no lance seguinte. Gabriel Taliari encheu o pé e diminuiu o marcador.

Empurrados pela torcida local, o Capivariano veio pra cima e, aos 39 minutos, novo pênalti foi macardo após Lauri se enrolar todo e colocar a mão na bola. Desta vez, Neto Alexandre chamou a responsabilidade e deslocou bem o goleiro para diminuir ainda mais a diferença.

A pressão em cima nos catarinenses aumentou ainda mais e o juiz assinalou cinco minutos de acréscimo. Mesmo sofrendo, foi a vez da estrela de Tiepo brilhar e, aos 46 minutos, em chute de Vitor, a bola foi no ângulo e parecia que iria entrar, mas lá estava o goleiro para espalmar e garantir a vitória dos jovens da Chapecoense.