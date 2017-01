Motivada e embalada, Chapecoense encara Ituano nas oitavas da Copinha

A Chapecoense terá mais um desafio para conquistar a inédita classificação. Na manhã deste sábado (14), às 11h, o Verdão enfrenta o forte Ituano, que entrará em campo focado em acabar com a festa catarinense. O jogo, válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, será disputado no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP).

Duelando pela primeira vez nesta edição da Copinha, Chapecoense e Ituano seguem caminhos diferentes na competição. Se o time de Itu faz campanha esperada e tenta avançar às quartas pelo segundo ano seguido, o Verdão surpreende com as classificações inéditas e já eliminou adversários complicados, como o favorito São Paulo.

O vencedor desse confronto encara, nas quartas de final, quem passar no duelo entre São Carlos x Paulista. A partida, que será em Jundiaí, terá início às 18h45. Os possíveis adversários também vêm forte na competição e prometem grande duelo pela classificação.

Embalada, Chapecoense luta por vaga inédita

O momento vivido pela Chapecoense reflete diretamente na vontade mostrada em campo. Mesmo com o início difícil no grupo 14, com uma vitória, um empate e uma derrota, a Chape conseguiu se reestruturar já na segunda fase, passando pelo favorito São Paulo nos pênaltis. Na última partida, o Verdão viveu fortes emoções quando precisou segurar a reação do Capivariano, mas avançou para as oitavas.

Destaque da equipe, o goleiro Tiepo falou, após sofrida vitória, como é conquistar essa campanha depois da tragédia: "Foi na base do sufoco, mas conseguimos segurar e estamos muito felizes. É muito importante essa campanha na Copinha para todos no clube. Pessoal da Chapecoense é humilde e trabalhador, faz tudo direitinho, não tem nada de errado. É mérito do nosso grupo também. Estamos voltando a sorrir, é normal. Vamos erguer novamente e vamos com tudo".

Com apoio por onde passa, a Chapecoense segue buscando feitos inéditos na Copa São Paulo. Depois de se classificar pela primeira fez para as oitavas, agora a equipe de Santa Catarina quer mais e deseja chegar longe no torneio.

Ituano promete desafio à Chape

Para passar de fase, a Chape não terá vida fácil. Com ótima campanha e um histórico recente forte na competição, o Ituano ainda terá outra vantagem sobre a equipe de Santa Catarina. No Novelli Júnior, sua casa e sede da equipe desde o início da Copinha, o rubro-negro terá a força e apoio de sua torcida.

Na fase de grupos, o Ituano passou em primeiro na chave 16 com duas vitórias e um empate. A partida seguinte foi difícil e, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time de Itu se classificou na disputa por pênaltis contra o Atlético-PR. Já na terceira etapa, o Galo confirmou favoritismo no clássico regional e bateu o Primavera por 3 a 0.

O Ituano tem base forte e vai conseguindo bons resultados em todas as categorias. Desta forma, a equipe chega nas oitavas de final da Copinha pelo terceiro ano consecutivo, podendo repetir o feito do ano passado e eliminar um catarinense. Em 2016, a vítima foi o Avaí.