Chapecoense x Ituano AO VIVO online pela Copinha 2017

Atualiza o conteúdo

16'/1T° - Já temos a primeira mudança: Bruno saiu lesionado, Alisson entrou.

15'/1T° - Edson botou na área, Tiepo conseguiu afastar de soco. Na sequência Fagner chutou de fora da área, mas a bola explodiu na defesa e saiu pela linha lateral.

14'/1T° - O jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes tentando tomar conta do meio de campo.

13'/1T° - Guilherme arrisca chute de muito longe, no contra-ataque da Chapecoense, mas manda para fora.

13'/1T° - Em boa chance de Pedro Henrique na entrada da área, Ronei aparece para travar o atacante do Ituano antes da finalização.

9'/1T° - Bruno conseguiu chegar duas vezes pela esquerda e cruzar, mas as jogadas terminam com o corte da defesa paulista.

8'/1T° - Na cobrança, a bola desvia na barreira e fica tranquila para o goleiro Tiepo encaixar.

7'/1T° - Agora foi a vez da Chapecoense cometer a falta perto da área, Bassani na bola.

5'/1T° - Chapecoense chegava perigosamente, mas o zagueiro Gustavo conseguiu cortar para a linha de fundo. Escanteio para a Chape.

3'/1T° - Primeira chance da partida! O próprio Guilherme cobrou a falta e Gabriel fez uma boa defesa.

2'/1T° - Guilherme rouba a bola no campo de ataque e sofre a falta na intermediária. Vem bola para a área.

2'/1T° - Primeira falta cometida pela equipe do Ituano.

0'/1T° - BOLA ROLANDO !

Neste momento, é respeitado um minuto de silêncio.

O técnico do Ituano comenta a situação de sua equipe: "Primeiramente é superar o cansaço, o espaço é muito curto entre um jogo e outro. Ficamos sentidos com o que aconteceu com a Chapecoense, mas não podemos levar para dentro de campo. É fazer o que estamos fazendo ao longo do campeonato, ter disposição e vontade e procurar o gol quando tiver a posse de bola"

Técnico da Chapecoense dá entrevista antes da partida: "A gente tem uma estratégia, espero que dê certo, que o nosso nível de atuação e concentração se repita. Sabemos da dificuldade, da força do adversário, mas a molecada abraçou a causa. Acho que podemos repetir e surpreender mais uma vez".

Destaque da equipe, o goleiro Tiepo falou, após sofrida vitória, como é conquistar essa campanha depois da tragédia: "Foi na base do sufoco, mas conseguimos segurar e estamos muito felizes. É muito importante essa campanha na Copinha para todos no clube. Pessoal da Chapecoense é humilde e trabalhador, faz tudo direitinho, não tem nada de errado. É mérito do nosso grupo também. Estamos voltando a sorrir, é normal. Vamos erguer novamente e vamos com tudo".

Neste momento esta sendo executado o Hino Nacional Brasileiro.

Você também pode conferir mais sobre o pré-jogo deste duelo. Entre na página da Chapecoense na Vavel.com e veja mais informações sobre a partida.

Faltam 20 minutos para a bola começar a rolar em Itu, vale vaga nas quartas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Escalação do Ituano: Gabriel, Edson, Fellipe Ferreira, Gustavo Silva, Felipe Ximenes, Gustavo Xavier, Rafael Pavani, Pedro Henrique, Bassani, Patrick, Baralhas e Fagner Ramos.

Para ficar de olho: Pelo lado do Ituano, é o camisa 10, Bassani. O jogador é o armador da equipe e praticamente todas as jogadas passam pelos pés dele.

Para ficar de olho: O jogador para ficarmos de olho desta vez é o goleiro Tiepo, da Chapecoense. Ele vem tendo ótimas atuações, fechando o gol nas penalidades ou com bola rolando, é um dos principais responsáveis pelo time ter chegado nas oitavas.

A partida será realizada em Itu, no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior.

Duelando pela primeira vez nesta edição da Copinha, Chapecoense e Ituano seguem caminhos diferentes na competição. Se o time de Itu faz campanha esperada e tenta avançar às quartas pelo segundo ano seguido, o Verdão surpreende com as classificações inéditas e já eliminou adversários complicados, como o favorito São Paulo.

Em seu último jogo, o Galo confirmou favoritismo no clássico regional e bateu o Primavera por 3 a 0.

Na fase de grupos, o Ituano passou em primeiro na chave 16 com duas vitórias e um empate. A partida seguinte foi difícil e, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time de Itu se classificou na disputa por pênaltis contra o Atlético-PR.

Na última partida, a Chapecoense bateu o Capivariano por 3 a 2 em um jogo eletrizante até o último minuto.

O mando de campo é da Chapecoense, o momento vivido pela Chape reflete diretamente na vontade mostrada em campo. Mesmo com o início difícil no grupo 14, com uma vitória, um empate e uma derrota, a garotada de chapecó conseguiu se reestruturar já na segunda fase, passando pelo favorito São Paulo nos pênaltis.

Quem passar desse confronto, enfrentará o vencedor do jogo entre São Carlos e Paulista, que jogam em Jundiaí às 18h30.

Nesta manhã de sábado (14), os times lutam por uma vaga nas quartas de finais da Copinha. A partida abre a nova fase (oitavas de finais).

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chapecoense x Ituano, pela oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, partida a ser disputada às 11h00, em Itu no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior.