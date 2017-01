Em partida difícil, banco de reservas resolve e Chapecoense segue em busca do título inédito

Chapecoense e Ituano fizeram o jogo duro que já era previsto. Debaixo de forte sol, ambas as equipes mostraram bom conhecimento do adversário e, anulando as principais jogadas ofensivas, fizeram confronto de muita correria, mas raras chances de gol. No segundo tempo, porém, brilhou a estrela do técnico do verdão do Oeste, Emerson Cris, que colocou os garotos Alemão e Vini, responsáveis respectivamente pela assistência e o gol do time de Chapecó.

A equipe catarinense está pela primeira vez entre os oito melhores times da principal competição das categorias de base do Brasil e é a primeira classificada para a próxima fase da Copinha.

O vencedor desse confronto encara, nas quartas de final, quem passar no duelo entre São Carlos x Paulista. A partida, que será em Jundiaí, terá início às 18h45. Os possíveis adversários também vêm forte na competição e prometem grande duelo pela classificação.

Em primeiro tempo equilibrado, Chape e Galo não alteram o placar inicial

Diante de bom público no estádio Novelli Jr, em Itu, os dois times fizeram uma primeira etapa muito estudada e com poucas oportunidades. O Ituano marcava bem a saída de bola do time catarinense e o Verdão, por sua vez, anulava o armador e craque do rubro-negro Bassani, que pouco criou nos 45 minutos iniciais.

Entre as poucas jogadas de perigo, destacou-se pelo lado da Chapecoense a boa cobrança de falta de Guilherme, logo aos dois minutos, que obrigou Gabriel a fazer bela defesa. Do time paulista, as chances mais relevantes se deram aos 22', quando o atacante Pedro Henrique saiu livre, na cara do gol, mas bateu em cima de Tiepo, e aos 40', quando Bassani emendou de primeira o cruzamento de Baralhas e mandou do lado da trave.

Embora tenha trabalhado pouco, o arqueiro da equipe de Chapecó e destaque do time na Copinha foi protagonista do lance mais feio do jogo até ali. Após sair na direção do lateral-direito Edson para cortar a bola, Tiepo acabou sendo atingido pelo pé do adversário, que já armara a finalização antes da chegada do goleiro. Por ter se dado aos 48 minutos da primeira etapa, o arbitro apitou o final da partida enquanto o camisa 1 do verdão era atendido em campo.

Chape abre o placar, se defende bem e garante vaga nas quartas

O equilíbrio dos primeiros 45 minutos não se alterou na segunda etapa. Em jogo muito disputado no meio de campo e ainda menos criativo do que o primeiro tempo, a partida parecia caminhar lentamente para a decisão por pênaltis quando, aos 24 minutos, Alemão fez belo cruzamento pela direita para Vini, que vinha correndo livre para cabecear muito bem, fazendo 1x0. A equipe paulista até tentou buscar o empate, mas, em dia pouco inspirado, assustou pouco o Índio Condá, que segurou muito bem o resultado nos minutos finais da partida.