Paulista x Chapecoense AO VIVO online pela Copinha 2017

Vasco: está no Grupo 9, com Botafogo-PB, Rio Branco-ES e São Carlos. Foi campeão apenas uma vez, em 1992. Artilheiro por todas as categorias de base que passou, Hugo Borges, de 19 anos, é a esperança cruzmaltina.

São Paulo: está no Grupo 13, com Capivariano, Genus-RO e União Barbarense. Também é tricampeão da Copinha (1993, 2000 e 2010). Após revelar Rogério Ceni e Lucas Moura, tem Caíque, de 19 anos, como homem-gol.

Santos: está no Grupo 25, com Audax-SP, Floresta-CE e Rio Branco-AC. É tricampeão do torneio, levando a taça em 1984, 2013 e 2014. Considerada como uma das melhores categorias de base do país, revelou Neymar e tantos outros craques. Em 2017, tem Léo Souza, de 19 anos, como promessa.

Palmeiras: está no Grupo 7, com Ferroviária-SP, Paranoá-DF e Villa Nova-MG. É o único grande paulista que nunca foi campeão da Copa São Paulo. Após revelar Gabriel Jesus nos anos anteriores, tem Kauê, de 20 anos, como grande promessa da base.

Internacional: está no Grupo 20, com Aimoré-RS, Mogi Mirim e São José dos Campos. É tetracampeão da Copinha, tendo se sagrado campeão em 1974, 1978, 1980 e 1998. O destaque é Luís Fernando Müller, o Milla, de 19 anos, que chegou a ser testado no elenco profissional em 2016.

Grêmio: está no Grupo 1, com Auto Esporte-PB, Brasília e Votuporanguense. Nunca foi campeão, tendo ficado com o vice-campeonato em 1991. As esperanças caem sobre Eduardo Gabriel, o Pepê, atacante de apenas 19 anos.

Fluminense: está no Grupo 27, com Grêmio Osasco, Interporto-TO e Real Noroeste-ES. É o segundo maior campeão da história do torneio com cinco conquistas. Tendo Xerém como grande força, aposta no novo técnico Thiago Gomes e conta com os gols do atacante Patrick.

Flamengo: está no Grupo 23, com Central-PE, São Bento e São Caetano. É o atual campeão do torneio, tendo conquistado o título também nos anos de 1990 e 2011. Revelou Filipe Vizeu e Lucas Paquetá para o elenco profissional Rubro-Negro e agora foca suas esperanças em Lincoln Correa, de apenas 16 anos.

Cruzeiro: está no Grupo 22, com Bragantino, River-PI e União Mogi. Foi campeão apenas em 2007. Tem como destaque Rick Sena, de 19 anos, que treinou no elenco profissional celeste em algumas oportunidades.

Corinthians: está no Grupo 17, com Operário-MS, Pinheiro-MA e Taubaté. É o maior campeão da história da Copinha, tendo levantado a taça em nove oportunidades (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012 e 2015). Fabrício Oya é o destaque, tratado como a nova jóia corintiana em Parque São Jorge.

Botafogo: está no Grupo 3, com Alecrim-RN, Rio Preto e Sergipe. A sede da chave é São José do Rio Preto. Nunca foi campeã da Copinha, mas é o atual campeão brasileiro Sub-20. Igor Cássio é o craque que logo deve subir aos profissionais.

Atlético-MG: está no Grupo 4, junto com Novorizontino, Novoperário-MS e São Raimundo-RR. O Galo foi campeão em três oportunidades (1975, 1976 e 1983) e conta com Marquinho, artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-17, como esperança para a quarta conquista.

Além do aumento do número de equipes, onde a Federação Paulista de Futebol deseja "democratizar o torneio e ampliar a vitrine para clubes e atletas", também foi anunciado o aumento no número de substituições, de três para seis. Neste guia, a VAVEL Brasil comenta um pouco sobre as principais equipes que disputarão a Copinha.

O regulamento é simples: dos 30 grupos, avançam para o mata-mata os dois melhores classificados. Nas eliminatórias, serão seis etapas: primeira fase, com 60 times classificados; segunda fase, com 30; oitavas de final, com os 15 vencedores e o eliminado de melhor campanha; e a sequência clássica com quartas, semi e a grande final - sempre realizada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

Principal torneio de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júniorterá sua 48ª edição iniciada nesta segunda-feira (2), contando com o maior número de participantes de sua história. Serão 120 clubes divididos em 30 grupos, tendo o Pérolas Negras, do Haiti, como representante estrangeiro. Atual campeão, o Flamengo lutará para manter a taça na Gávea e conquistar seu quarto título do torneio.