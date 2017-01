Ressurgindo após tragédia, Chapecoense enfrenta Palmeiras em amistoso

A Chapecoense volta a campo pela primeira vez depois do desastre aéreo neste sábado (21), às 16h30, na Arena Condá, contra o Palmeiras. O amistoso é mais um passo da reconstrução da Chape que vai ao gramado com seus novos atletas. O adversário é justamente o mesmo oponente que enfrentou o time do Oeste Catarinense antes do acidente que tirou a vida de quase todos os jogadores de seu elenco.

A ideia do amistoso surgiu do Palmeiras, considerado pela própria Chape um dos times que mais tem sido solidário depois da tragédia. Além do jogo, o alviverde paulista emprestou três jogadores para a Chape: o zagueiro Nathan, o lateral João Pedro e o volante Amaral.

Todas as despesas do jogo serão bancadas pelo clube paulista. Metade da renda da partida será destinada aos familiares das vítimas, enquanto a outra parte ficará com o clube catarinense. Antes da bola rolar será realizada a entrega das faixas de campeão brasileiro para o Palmeiras e de campeão da Sul-Americana à Chapecoense.

Momentos distintos

Enquanto o Palmeiras vai a campo com o elenco Campeão Brasileiro somado a novos reforços, os catarinenses entrarão no gramado com novidades.

Logo após o acidente, a Chape passou a se reestruturar. O primeiro ato foi a contratação do técnico Vagner Mancini. A partir de então, chegaram 23 jogadores até o momento.

Ainda sem os sobreviventes Alan Ruschel e Neto, Mancini tem à disposição para montar a Chapecoense nomes como os goleiros Elias e Artur Moraes, os laterais Zeballos, Diego Renan, Reinaldo e João Pedro, zagueiros Grolli, Fabricio Bruno e Nathan, os volantes Andrei Girotto, Amaral, Moisés e Luiz Antonio, os meias Martinuccio, Dodô, Neném, Osman e Nadson, e os atacantes Wellington Paulista, Rossi, Niltinho e Túlio de Melo.

Já o Palmeiras, mesmo repleto de reforços e com alguns remanescentes de 2016, parece ter apenas uma única certeza para a partida. Fernando Prass deve ser o escolhido por Eduardo Baptista para defender a meta no teste inicial para a temporada.

Em jogo treino realizado no meio de semana, em que o alviverde venceu o União Barbarense por 4 a 0, Baptista montou o time no esquema 4-1-4-1. A equipe começou a partida com Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Tchê Tchê, Michel Bastos, Roger Guedes e Dudu; Alecsandro.

Último confronto

O time palmeirense foi o último adversário da Chapecoense antes do acidente aéreo na Colômbia. A partida entre as duas equipes, realizada no Allianz Parque, no dia 26 de novembro, confirmou o título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, com a vitória por 1 a 0, gol do lateral-direito Fabiano.

Após a partida, disputada por uma Chape com time misto, a expectativa girava em torno do principal jogo da história do time de Chapecó: a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, que ocorreria diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Na madrugada do dia 29 de novembro, entretanto, o avião da companhia aérea LaMia em que estava a comitiva brasileira caiu. Ao total, 71 pessoas morreram no desastre, incluindo tripulantes, dirigentes, jornalistas e 19 jogadores.

Apenas o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Jackson Follman foram os atletas sobreviventes da tragédia. Além deles, o jornalista Rafael Henzel, a comissária Ximena Suárez e o técnico aeronáutico Erwin Tumiri também se salvaram no acidente.