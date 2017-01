Chapecoense x Palmeiras ao vivo online

Atualiza o conteúdo

O amistoso entre Chapecoense e Palmeiras faz parte do processo de reconstrução da Chape. Todas as despesas do jogo serão bancadas pelo clube paulista. Metade da renda da partida será destinada aos familiares das vítimas, enquanto a outra parte ficará com o clube catarinense.

Foi justamente o Palmeiras o último adversário da Chapecoense em 2016. Antes de viajar para a disputa da final da Sul-Americana, a equipe catarinense foi derrotada pelo Palmeiras, o que consagrou o time paulista campeão brasileiro. Depois disso, a delegação da Chape viajou rumo a Medelín, mas próximo do local de chegada o avião caiu e vitimou 71 pessoas.

A Chapecoense tenta se reerguer e começar a escrever uma nova história após este momento difícil. A equipe catarinense recebeu diversas propostas para amistosos - até internacional - e o primeiro deles será contra o atual campeão brasileiro, o Palmeiras.

Após a tragédia que vitimou 71 pessoas - incluindo quase toda a delegação da Chapecoense - o Brasil e o mundo se chocou com o acidente e se uniram em prol do clube catarinense.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real do amistoso entre Chapecoense x Palmeiras. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá. Fique ligado!