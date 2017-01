Chapecoense e Palmeiras empatam em amistoso marcado pela emoção e homenagens

Google Plus

Na tarde deste sábado (21), a Chapecoense fez seu primeiro jogo após a tragédia que vitimou 71 pessoas na Colômbia. Na Arena Condá, o Verdão do Oeste enfrentou o Palmeiras e ficou no empate por 2 a 2. Raphael Veiga e Vitinho marcaram pelo Palestra, enquanto Douglas Grolli e Amaral pela Chape.

O amistoso foi marcado por homenagens para os que campeões que se foram, aos que ficaram e aos novos contratados. Antes da partida, os sobrevivente da tragédia, Alan Ruschel, Jackson Follmann e Neto entraram em campo para receber a medalha de campeões da Sul-Americana. Logo depois, os familiares das vítimas também receberam a medalha e se juntaram aos jogadores para levantar a taça.

Após as homenagens, o atual elenco do time catarinense foi oficialmente apresentado para a torcida.

Palmeiras abre o placar, mas logo depois a Chape empata

Com três estreias no time, sendo eles Felipe Melo, Raphael Veiga e Antônio Carlos, o Verdão foi pra cima da Chapecoense. Logo aos 11 minutos, Egídio cruzou rasteiro na entrada da área e o estreante Raphael Veiga aproveitou o espaço deixado entre a zaga e os volantes da Chape, e abriu o marcador.

Em um gesto de respeito, os jogadores palmeirenses não comemoram o gol, apenas aplaudiram a torcida.

Três minutos depois, falta para a Chapecoense. Niltinho mandou na área, e o zagueiro Douglas Grolli apareceu para completar após o desvio de cabeça de Andrei Girotto. Formado na Chape, ele voltou ao clube e fez o primeiro gol em 2017.

A partir dai, o jogo foi de estudo e chances nos dois lados. A Chape abusando um pouco mais das jogadas aéreas assustou a equipe campeã brasileira. Já o Palmeiras, com um time mais entrosado, ensaiava melhores jogadas, que saiam automaticamente.

Como todo amistoso na pré-temporada, o jogo foi menos intenso. Jogadores pesados e sem ritmo buscando a forma física ideal. Os destaques da Chape ficaram com a velocidade de Niltino e a habilidade de Rossi, muito utilizado pelo lado direito. Já o Palmeiras teve uma estreia regular de Felipe Melo, que ficou na função de distribuição inicial.

Chapecoense começa marcando e Vitinho empata com golaço

O segundo tempo, como era de se esperar, teve mudanças nos dois times. Pelo lado da Chapecoense, saíram Neném, Rossi, Niltinho, Wellington Paulista e Arthur. E entraram Elias, Dodô, Arthur, Osamen e Túlio de Melo. Pelo lado do Palmeiras saíram Felipe Melo, Tchê Tchê, Prass, Jean, Róger Guedes, Veiga, Dudu e Alecsandro. Entraram Jaílson, Fabiano, Arouca, Thiago Santos, Hyoran, Vitinho, Keno e Erik.

Logo no começo, no minuto um da segunda etapa, o volante Amaral apareceu entre os zagueiros para marcar o segundo da Chape. A partir daí o jogo foi menos intenso. O Palmeiras, mal, criou poucas chances.

Aos 14 minutos do segundo tempo, mais substituições. Saíram: Douglas Grolli, João Pedro, Reinaldo, Fabrício Bruno, Andrei Girotto, Amaral e . Entraram: Nathan, Zeballos, Diego Renan, Luiz Otávio, Luiz Antonio, Moisés

Uma das grandes chances da segunda etapa foi de Erik, o atacante foi lançado cara a cara com Elias, mas adiantou demais e o goleiro ficou com a bola. Jogando como referência, o atacante não conseguiu render o esperado. Após o lance, o goleiro vindo do Juventude teve o nome gritado pela torcida.

No minuto 71, 26 do segundo tempo, em homenagem aos 71 mortos na tragédia, o jogo foi parado e a torcida começou a entoar “Vamos, vamos, Chape!”. Momento de emoção na Arena Condá.

Aos 29 minutos mais substituições, no Palmeiras entrou o jovem Maílton no lugar de Antonio Carlos, e na Chape Martinuccio no lugar de Dodô.

E o golaço da partida foi de Vitinho. A jovem promessa do Palmeiras fintou dois marcadores e enfiou uma bomba no ângulo esquerdo de Elias.

Os minutos finais da partida, com o jogo empatado, um resultado justo para o que se desenhou a partida, as equipes jogaram o básico. Ao todo foram 22 substituições ao longo do jogo.