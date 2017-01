Prata da casa, Grolli detalha emoção em reestreia e exalta nova Chape: "Equipe competitiva"

Google Plus

Douglas Grolli formará dupla de zaga com Fabrício Bruno em 2017 (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

Dentre os 37 nomes comandados pelo técnico Vagner Mancini na reconstrução da Chapecoense, o do zagueiro Douglas Grolli é o que mais chama a atenção. O jogador, formado nas categorias de base do Verdão, foi um dos primeiros reforços confirmados pela diretoria e foi o responsável pelo primeiro gol da equipe nesta nova fase.

A forte identificação com a equipe de Chapecó foi o principal facilitador para seu retorno. As circunstâncias da volta de Grolli não são das melhores, mas agora, vestindo a camisa do Verdão, o zagueiro promete representar, da melhor maneira possível, os jogadores que se foram na tragédia aérea na Colômbia.

"Emoção muito grande poder voltar, fazer o gol, dedicar aos amigos que se foram. Foi um dia especial. Claro que a volta não foi do jeito que eu gostaria, mas poder representá-los e fazer o meu melhor será sempre meu objetivo", disse o defensor.

Douglas Grolli sabe que será uma temporada longa para a Chape. Em 2017, o Verdão irá disputar a Primeira Liga, Campeonato Catarinense, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Copa Suruga e Copa do Brasil. Ou seja, a equipe de Chapecó é a que mais vai entrar em campo neste ano. No entanto, Grolli garante: a Chapecoense está pronta.

"Agora, começa! Temos muitas competições esse ano, 71 jogos garantidos, o calendário é será bem extenso. Já temos que começar a treinar forte, porque quinta é para valer. Temos competições importantes e temos que ir bem. Estamos preparados. Não é o ritmo ideal que almejamos, mas é uma equipe competitiva. Isso é o principal", colocou o zagueiro.

A estreia oficial da Chape acontece pela Primeira Liga, nesta quinta-feira (26), contra o Joinville, na Arena Condá. Já no domingo (29), o desafio será pelo Campeonato Catarinense, diante do Inter de Lages, também em casa.