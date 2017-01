Vagner Mancini mantém esquema tático, mas não define Chape que irá enfrentar o Joinville

Chape está praticamente pronta para estrear oficialmente na temporada (Foto: Divulgação/Chapecoense)

Está chegando a hora da estreia oficial da Chapecoense na temporada. Na quinta-feira (26), o Verdão do Oeste encara o Joinville, às 21h30, na Arena Condá, pela Primeira Liga. O técnico Vagner Mancini, no entanto, ainda não confirmou o time titular e fez algumas alterações durante a atividade desta terça-feira (24).

Mancini iniciou o treino com a mesma escalação que entrou em campo no amistoso diante do Palmeiras, no último sábado (21), na Arena Condá. No entanto, durante o coletivo, o técnico promoveu as entradas de Nadson, Martinuccio, Wesley Natã e Lourency nos lugares de Rossi, Osman, Niltinho e Wellington Paulista, respectivamente. Assim, o 4-2-3-1 foi mantido.

O treinador também substituiu o remanescente Nenén por Osman, mas o meio-campo retornou à titularidade logo em seguida. Antes do coletivo, Vagner Mancini treinou alguns fundamentos com a equipe, como finalização, por exemplo.

A atividade começou com meia-hora de atraso. Isso porque jogadores e comissão técnica tomaram vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral) e febre amarela, esta que é exigida para viagens em algumas localidades da América do Sul.

Chape estuda desistência da Copa Suruga

A Chapecoense é o time que mais vai entrar em campo nesta temporada. Estão previstas, pelo menos, 70 partidas para 2017. Caso o Verdão avance em competições mata-mata, o número pode ser ainda maior. Por isso, a direção da Chape estuda desistir de disputar a Copa Suruga.

A competição funciona da seguinte maneira: o campeão da Sul-Americana encara o vencedor da Copa do Japão em duelo único na Ásia. Para a Chape, a premiação valeria a pena, já que o vencedor ganha, aproximadamente, US$ 700 mil. Mas a preocupação da diretoria é com a logística, que será onerosa.

Caso a Chapecoense desista, de fato, quem herdará a vaga é o Atlético Nacional, da Colômbia, vice-campeão Sul-Americano. Seria um ato de "gentileza" do Verdão, uma vez que a equipe de Medellín prestou exemplar solidariedade após a tragédia aérea com os brasileiros. Como faz parte do calendário da Conmebol, a decisão precisa ser comunicada ao órgão.