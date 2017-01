VAVEL Entrevista: reforço da Chapecoense, Luiz Antônio afirma viver maior desafio da carreira

(Foto: Editoria de Arte/VAVEL)

"Força, luta e dedicação" são os três elementos escolhidos por Luiz Antônio, reforço da Chapecoense, para classificar o maior desafio de sua carreira até então. A dificuldade de montar um plantel novo começando do zero e o peso psicológico pela tragédia ocorrida tornam o trabalho ainda mais complicado, mas ao mesmo tempo instigante.

Para o volante, estar entre os escolhidos, entre muitos que queriam vestir essa camisa é motivo de privilégio e orgulho. Por isso garante que irá honrar todos que tiveram a vida perdida no trágico acidente do ano passado.

A carga pesada trazida pelo que aconteceu em 2016 esteve presente no início dos treinos em Chapecó. Entretanto, o meia garante que isso vem mudando e "aos poucos está ficando mais leve e divertido".

Esses assuntos e muito mais, o jogador fala em entrevista exclusiva para a VAVEL Brasil. Confira:

Luiz Antônio quer honrar os que se foram no trágico acidente (Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / E.C Bahia)

VAVEL Brasil: Por que você escolheu a Chapecoense mesmo tendo outras propostas?

Luiz Antônio: Pelo projeto que me passaram de resgatar um time que começa do zero e disputa campeonatos de alto nível como Libertadores e Sul Americana. Além disso, a possibilidade de honrar todos que tiveram a vida perdida no trágico acidente do ano passado. Sei que os que se foram serão ídolos eternos, mas a gente quer fazer nossa história aqui.

VAVEL: Quais três palavras você classificaria este momento da Chapecoense?

Luiz Antônio: Força, luta e dedicação.

VAVEL: Este é o maior desafio de sua carreira?

Luiz Antônio: Sim, sem dúvidas. Por toda a dificuldade de montar um plantel novo, apenas um ou outro não chegaram agora. Entrar em um time que começa do zero é o maior desafio de todos. Fora isso, teremos o peso psicológico por tudo o que aconteceu no ano passado. Se o jogador já tem que ter uma cabeça boa para aguentar toda a pressão que passa, imagina a gente neste ano, com tudo o que aconteceu. Mas eu vim de coração aberto, pois gosto destas coisas.

VAVEL: Por tudo o que envolve a Chape neste ano, se sente orgulhoso de ser lembrado?

Luiz Antônio: Vários jogadores queriam estar no meu lugar, então ser escolhido a dedo é um motivo de orgulho, me sinto um privilegiado por isso.

VAVEL: Qual a expectativa de disputar a primeira Libertadores?

Luiz Antônio: Todo jogador que disputar esse torneio, assim como uma Champions League. Chegar ao título será ainda mais especial, pois a final está marcada para o mesmo dia do trágico acidente, então será algo fora do comum. Sei que nosso torcedor vai nos abraçar e apoiar em todos os jogos, a paixão deles pelo clube é uma coisa muito legal.

VAVEL: Acredita que a Chape dará visibilidade para conseguir contratos ainda melhores no futuro?

Luiz Antônio: Acredito que sim, até porque a Chapecoense hoje em dia é o segundo time de todo mundo. Todos querem ver o que vamos fazer nos campeonatos. Então, se fizermos bons jogos e nos darmos bem nos torneios que vamos disputar, isso fará diferença no futuro.

VAVEL: Como vai o início de trabalho?

Luiz Antônio: No começo ainda estava um clima pesado pelo que ocorreu, mas aos poucos está ficando mais leve e divertido. Estamos conseguindo descontrair e trazer a alegria para o nosso trabalho de volta.

VAVEL: E a sua vida em Chapecó?

Luiz Antônio: Cidade tranquila, acolhedora, as pessoas estão sempre dispostas a nos ajudar, por isso é fácil de se adaptar. Tenho facilidade de chegar nos lugares, já que estou acostumado com o trânsito do Rio de Janeiro.

VAVEL: Você ainda é jogador do Flamengo. Pretende voltar ao clube que te revelou?

Luiz Antônio: O contrato acaba no final deste ano, então serei jogador livre. O plano não é voltar por agora, mas no futuro desejo sim. É meu time de coração, minha família toda é fluista. Tenho muita gratidão pelo clube que me criou, por isso penso em voltar no futuro para o Flamengo.