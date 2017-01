Mancini define Catarinense como prioridade e altera Chape para enfrentar o Joinville

Foto: Divulgação/Chapecoense

A Chapecoense estreia oficialmente na temporada nesta quinta-feira (26), contra o Joinville, às 21h30, na Arena Condá, pela Primeira Liga. Neste primeiro momento, o técnico Vagner Mancini decidiu que o Campeonato Catarinense será a prioridade do Verdão. Assim, o treinador mudou todo o time, em relação ao que entrou em campo contra o Palmeiras, no último sábado (21).

Desta forma, a Chape irá enfrentar o Joinville com: Elias, Zeballos, Luiz Otávio, Nathan e Diego Renan; Moisés, Luiz Antonio e Dodô; Osman, Artur e Túlio de Melo. Reservas? Não para Vagner Mancini, que prefere chamar de segunda equipe. A primeira, a que enfrentou o Palmeiras, volta a entrar em campo no domingo (29), contra o Inter de Lages, pela primeira rodada do Catarinense.

"Não podemos nos dar ao luxo de dizer que essa equipe é a reserva. Na nossa chegada tivemos que montar duas equipes, uma jogou o primeiro tempo contra o Palmeiras e outra o segundo. Essa segunda joga amanhã para que a outra jogue no domingo. Hoje não temos titulares e reservas, temos um elenco onde todos buscam seu lugar", garantiu Mancini.

Priorizar o Campeonato Catarinense não significa que a Chape irá deixar de lado a Primeira Liga. No entanto, Vagner Mancini sente segurança em testar a equipe para a Copa Libertadores, por exemplo, no Estadual. O Verdão do Oeste é a equipe que mais vai entrar em campo nesta temporada. Além das três competições citadas, a Chapecoense terá pela frente o Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Copa Suruga e Copa do Brasil.

"A prioridade é o Catarinense, mas vamos jogar o outro campeonato com muito afinco. Se tivermos a capacidade de jogar bem as duas, ótimo. Se não, vamos focar no estadual, porque entendemos que é um campeonato que nos traz uma segurança, é mais longo, dá uma boa oportunidade de preparar bem a equipe, porque vamos jogar Libertadores e outras competições. A Primeira Liga é um torneio amistoso, então, não se sobrepõe ao estadual", concluiu Vagner Mancini.