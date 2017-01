Chapecoense x Joinville AO VIVO pela Primeira Liga (0-0)

Atualiza o conteúdo

11' Goleiro tricolor sente duas vezes e pede atendimento. Agora faz sinal de tontura

10' Na sobra, Henrique Mattos bate, mas pega mal e manda direto para fora

9' A cobrança do lateral é direta na área. Caique manda forte, Bruno Batata domina e gira, mas é travado na hora da finalização

6' PRIMEIRA CHANCE! Caique chega à linha de fundo, cruza, e Elias sai espalmando mal para o meio da área. Alex Ruan pega a sobra, mas Luiz Antônio evita o primeiro gol do JEC

4' Cruzamento aberto no segundo pau, a bola fica viva, e a defesa verde consegue afastar no chutão. Lateral

1' Diego Renan tenta o cruzamento, mas Jhonatan sai bem do gol e faz a intervenção

0' BOLA ROLANDO! Começa o jogo em Chapecó!

A Chape irá priorizar o Campeonato Catarinense, mas não significa que irá deixar de lado a Primeira Liga. No entanto, Vagner Mancini sente segurança em testar a equipe para a Copa Libertadores, por exemplo, no Estadual. O Verdão do Oeste é a equipe que mais vai entrar em campo nesta temporada. Além das três competições citadas, a Chapecoense terá pela frente o Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Copa Suruga e Copa do Brasil.

"A prioridade é o Catarinense, mas vamos jogar o outro campeonato com muito afinco. Se tivermos a capacidade de jogar bem as duas, ótimo. Se não, vamos focar no estadual, porque entendemos que é um campeonato que nos traz uma segurança, é mais longo, dá uma boa oportunidade de preparar bem a equipe, porque vamos jogar Libertadores e outras competições. A Primeira Liga é um torneio amistoso, então, não se sobrepõe ao estadual", disse Vagner.

O atacante Fabinho Alves, do Joinville, defendeu a camisa da Chapecoense em 2014. Reencontro emcocionante nesta noite.

CHAPECOENSE DEFINIDA: Elias; Zeballos, Nathan, Luiz Otavio e Diego Renan; Moises, Luiz Antonio e Dodô; Arthur, Osman e Túlio de Melo

JOINVILLE ESCALADO: Jhonatan; Caíque, Henrique Mattos, Max e Fernandinho; Roberto, Kadu e Lúcio Flávio; Alex Ruan, Fabinho Alves e Bruno Batata.

O Joinville tentará se reerguer nesta temporada, após cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time fechou a contratação de 12 jogadores, apostando, sobretudo, na experiência. Casos do meia Lúcio Flávio, ex-Botafogo e Paraná, do volante Renan, ex-Cruzeiro e Atlético-MG e do atacante Ciro, ex-Sport e Fluminense

A Primeira Liga servirá como um "teste" para a Chapecoense, que foi reconstruída em 51 dias, desde a tragédia aérea que vitimou 71 pessoas em Medellín, na Colômbia. Ao todo, o técnico Vagner Mancini conta com 37 jogadores.

O Grupo C da Primeira Liga é formado por Chapecoense, Joinville, Cruzeiro e Atlético-MG. Os dois últimos se enfrentam na próxima quarta-feira (1º), às 19h30, no Mineirão.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora todas as emoções de Chapecoense x Joinville ao vivo, pela 1ª rodada do Grupo C da Primeira Liga. Fique conosco!