Apesar do empate, Vagner Mancini elogia postura da Chape: "Vi um time determinado"

Vagner Mancini irá fazer ajustes na equipe nos próximos dias visando o Catarinense (Foto: Vitor Silva/SS Press)

A estreia oficial da Chapecoense na temporada não teve gols. O Verdão do Oeste ficou no empate em 0 a 0 com o Joinville, na noite desta quinta-feira (26), em partida válida pela rodada inicial da Primeira Liga, realizada na Arena Condá. Apesar de ter passado em branco no placar, o técnico Vagner Mancini rasgou elogios ao seu elenco após o duelo.

Mancini, no entanto, reconheceu que sua equipe oscilou durante a partida e fez um primeiro tempo aquém do esperado. Mas o Verdão voltou para a segunda etapa com espírito de luta, na visão do treinador, fazendo lembrar até mesmo o elenco finalista da Copa Sul-Americana do ano passado.

"Sabíamos a importância de uma vitória por ser o primeiro jogo oficial em casa. Foi um jogo duríssimo. O Joinville foi melhor no primeiro tempo, a Chapecoense melhorou no segundo. Se não foi um bom futebol tecnicamente, vi um time determinado, com a cara da Chapecoense que fez sucesso. Oscilamos muito durante o jogo, erramos alguns passes bobos, mas já foi um time que chamou a atenção pelo empenho", observou Vagner Mancini.

A dificuldade enfrentada pela Chape neste início de temporada é o entrosamento dos atletas. Afinal, o time foi reconstruído 50 dias depois da tragédia aérea em Medellín. Assim, Mancini decidiu colocar o "segundo time" na Primeira Liga, deixando os titulares para o duelo de domingo (29), contra o Inter de Lages, pelo Campeonato Catarinense. Após o jogo, o treinador poderá mesclar jogadores dos dois grupos.

"É difícil falar. Se você tiver uma sequência de vitórias, o tempo passa a ser um aliado. Para iniciar vencendo, é preciso ter uma competência muito grande para fazer em 15 dias de uma equipe montada forte. Esses atletas que entraram certamente vão ajudar. Talvez tenhamos uma equipe modificada a partir das atuações. Vou levar tudo em conta a partir de domingo", concluiu.

A Chapecoense está no Grupo C da Primeira Liga. A equipe do técnico Vagner Mancini entrará em campo pela competição novamente só no dia 8 de fevereiro, contra o Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão.