Chapecoense e Inter de Lages medem forças na estreia no Campeonato Catarinense

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada do campeonato catarinense de 2017. Partida será realizada na Arena Condá e tem o seu início marcado para as 17h.

Adeus ano velho, feliz ano novo; frase tão clichê na virada de ano, onde todos cantam essa música com uma taça de champanhe na mão e levemente alcoolizado. Para os times de futebol, essa famigerada frase é dita em momentos diferentes, uns antes mesmo do 31 de dezembro, outros após.

Para a Chapecoense, o ano começou no último sábado dia 26, quando o time empatou em casa por 0 a 0 com o Joinville pela primeira liga; já o Inter de Lages, vai começar o ano na Arena Condá, enfrentando o Verdão buscando a reconstrução no futebol. Mas a grande verdade, é que o lindo, charmoso, e um pouco ‘varzeano’ campeonato catarinense vai começar neste domingo (29) para ambas as equipes.

O Verdão do Oeste vai em busca do seu 6° caneco, sendo que o último foi conquistado na última temporada, contra o Joinville Esporte Clube. Já o Inter de Lages, quer acabar com a seca de títulos, sendo que não vence um mísero campeonato catarinense desde 1965, ou sequer uma chegada em final, coisa que não acontece desde 1974.

Chape repete o time que empatou com o Palmeiras em amistoso

Tendo colocado o ‘time B’ na partida contra o Joinville, ficou notório que o time utilizado contra o leão baio seria o que enfrentou o Palmeiras na Arena Condá. No treinamento de apronto a partida frente ao Inter, o professor Vagner Mancini focou o seu treinamento no quesito finalização, já que o verdão não ofereceu perigo a retaguarda tricolor na partida da última quinta-feira. Jogadas ensaiadas derivadas de bolas paradas e cobranças de falta, além de muita finalização.

Douglas Grolli, o ‘xerifão’ da defesa alviverde, disse como vão ser os jogos na Arena Condá, pois querendo ou não, a dor de perder muitos amigos é um adversário a mais, além do outro time em campo: “Esquecer jamais, nunca, a dor foi difícil, mas eles gostariam que superássemos e fôssemos alegres como eles, que tinham um vestiário alegre. Esse é o legado. As coisas estão voltando ao normal. Jogando e indo bem, vai ser importante”.

Tudo começa oficialmente para o Leão Baio

O Inter de Lages fez três testes na pré temporada, foram eles: 2 a 1 contra o Passo Fundo, 0 a 0 com o Internacional-RS e 1 a 1 com o Glória-RS. Todos eles realizados em território gaúcho, e com bons desempenhos do colorado catarinense, onde já dá para ter uma noção do que mais ou menos vai ser o Inter nesse campeonato catarinense. Os destaques seguem sendo aqueles velhos conhecidos da torcida do Leão Baio, são eles Neto Volpi, Michel Schmöller e Parrudo, remanescentes do último campeonato, e que certamente estão na mira dos 5 grandes de Santa Catarina.

Sendo um time sem calendário garantido para a temporada toda, o leão baio necessita de um bom desempenho no campeonato catarinense para garantir uma vaga na série D, e convenhamos, a missão dessa temporada vai ser complicada. Para isso, o treinador Joel Cornelli vem treinando vem montando a equipe da melhor maneira possível, e o mesmo demonstrou muita satisfação com a série de teste que o Inter fez, tudo isso pelo desempenho que a equipe teve; é bem verdade que os resultados foram bons, mas em pré temporada, o mais importante é analisar o desempenho do time: “Ao longo dos testes, nós encontramos uma forma de jogar que me agradou muito. Estou muito satisfeito com a evolução da equipe”.