Em tarde de homenagens, Chapecoense vence Inter de Lages na estreia do Catarinense

O Campeonato Catarinense começou oficialmente para Chapecoense, atual campeã, e Inter de Lages. As equipes mediram forças, na tarde deste domingo (29), e o Verdão do Oeste venceu por 2 a 1, com gols de Niltinho e Wellington Paulista, enquanto Enercino descontou para os visitantes.

A Chape assumiu a liderança do Estadual marcando seus três primeiros pontos. Agora, o Verdão do Oeste enfrenta o Atlético Tubarão, na quarta-feira (1º), às 19h30, no Domingos Gonzalez. Com o revés, o Inter de Lages é o 8º colocado e recebe, também na quarta, o Almirante Barroso, às 20h30, no Vidal Ramos Júnior.

Chape encaminha vitória ainda na primeira etapa

Os titulares da Chapecoense precisaram de apenas cinco minutos para marcar o primeiro gol do Verdão no Campeonato Catarinense. O tento veio no contra-ataque de Nenén, que tocou para Rossi em seguida, que completou o serviço com o passe para Niltinho, concluindo a jogada no fundo das redes do Inter.

O Inter de Lages finalizou pela primeira vez aos nove minutos, após cobrança de escanteio de Enercino. A bola sobrou para Marcelinho, que mandou longe da meta de Arthur Moraes. A Chape cada vez mais pressionava o adversário no campo de ataque, dificultando a saída de bola dos mesmos.

Vagner Mancini pedia para que os jogadores evitassem ao máximo os chutões. O treinador queria que a equipe saísse jogando com a bola no chão. Mas, aos 28 minutos, o Inter de Lages assustou com Parrudo, que aproveitou falha de Douglas Grolli e arrematou, fazendo com o que Arthur Moraes operasse uma excelente defesa.

A Chape marcou o segundo gol aos 41 minutos, em mais um contra-ataque, desta vez, iniciado por Rossi, que inverteu para Andrei Girotto, que por sua vez viu Wellington Paulista chegando na área. O camisa 9 recebeu e, de primeira, mandou no canto do goleiro Neto Volpi. O Inter quase diminuiu com Enercino, que tentou gol olímpico, mas Arthur Moraes salvou o Verdão novamente.

Verdão assusta, mas Inter de Lages é mais efetivo e diminui diferença

A Chape voltou para o segundo tempo não satisfeita com o placar. O Verdão estava motivado. Prova disso, é que aos 13 minutos, Rossi chegou bem na ponta direita e cruzou para Niltinho, que cabeceou por cima do gol do Inter. Dois minutos depois, Wellington Paulista deu um corta-luz para Niltinho arrematar mais uma vez, mas Volpi executou excelente defesa.

No lance seguinte, João Pedro fez jogada com Nenén, que bateu de primeira, assustando a defesa do Inter de Lages. A partir de então, os visitantes melhoraram na partida e quase marcou com Mateus Arence, que mandou por cima da meta de Arthur Moraes. Mas, aos 22 minutos, Enercino, de perna esquerda, estufou às redes da Chape e colocou fogo na partida.

Aos 26 (ou minuto 71 no agregado), a Arena Condá parou para homenagear às 71 vítimas do acidente aéreo em Medellín. Apesar dos esforços do Inter de Lages, os 8.293 torcedores que compareceram à Arena Condá viram a Chape vencer na estreia do Catarinense.

Inter de Lages homenageia Chapecoense; W. Paulista se emociona após gol marcado

Adversários, apenas dentro de campo. Fora dele, Chapecoense e Inter de Lages estabeleceram laços de irmandade. Isso porque a equipe da Serra Catarinense irá homenagear o Verdão do Oeste, durante todo o Estadual, usando o escudo da Chape no uniforme, juntamente com a hashtag #ForçaChape.

Foto: Nilton Wolff/Divulgação

Já pelo lado da Chapecoense, o atacante Wellington Paulista se emocionou após marcar o segundo gol da equipe na partida. Em entrevista à RBS no intervalo, o atacante dedicou o tento às 71 vítimas do desastre aéreo, bem como os familiares e ao povo de Chapecó.