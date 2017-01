Mancini celebra vitória em estreia oficial, mas reprova chances perdidas: "Jogo fica mais tenso"

Vagner Mancini quer identificação da torcida com "nova Chape" (Foto: Getty Images)

A Arena Condá voltou a sorrir na tarde deste domingo (29). Isso porque a Chapecoense venceu o Inter de Lages, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Catarinense. O técnico Vagner Mancini celebrou o triunfo após o duelo, ressaltou a ansiedade da equipe no começo da partida e chamou a atenção pela quantidade de gols perdidos, sobretudo entre o fim da primeira etapa e o começo da segunda.

"Estamos felizes por termos vencido um jogo muito importante. Havia uma ansiedade grande. A Chapecoense queria vencer por ser o primeiro jogo oficial do ano. Além de largar bem no Catarinense, era importante dar ao público a chance de vibrar e reaproximar de uma equipe nova. Jogamos futebol para fazer mais gols e ganhar mais fácil. No fim do primeiro tempo e início do segundo, desperdiçamos oportunidades que um time maduro não pode desperdiçar. Sofremos o gol em bola desviada, o que torna o jogo mais tenso. Mas fico satisfeito e gostei do que vi", disse o treinador.

A tragédia aérea na Colômbia que ceifou a vida de vários jogadores da Chape no ano passado completa dois meses. As lembranças ainda vivem na cabeça dos torcedores. Mas, aos poucos os novos jogadores vão criando elos com a torcida. Casos do meia Rossi e dos atacantes Niltinho e Wellington Paulista, que chegou a se emocionar após marcar o segundo gol do Verdão na partida.

"O que mais queríamos, era ver o estádio voltando a sorrir, identificando nos atletas ídolos do amanhã. Temos pouco tempo de trabalho, mas é importante que tenhamos a identificação rapidamente. Podemos ver que já há um certo carinho com o Rossi, o Niltinho, o Wellington... Cada um deles vai buscar a sua maneira de se comunicar o torcedor. Vai ser um elo importante ao longo da temporada", ressaltou Vagner Mancini.

Apesar da identificação da nova Chapecoense com os torcedores, Mancini quer uma definição sobre o "Minuto 71", tempo no qual é usado para homenagear os mortos na tragédia em Medellín. No duelo contra o Joinville, no meio de semana, por exemplo, a partida não foi paralisada para a homenagem. Já neste domingo, o "minuto de silêncio" foi adotado. O técnico da Chape liga o alerta quanto à indefinição.

"É uma homenagem para aqueles que são vistos como heróis e são heróis. Precisamos ter um profundo respeito por eles. Na quinta, o jogo não foi paralisado. Hoje, foi paralisado. Temos que entender para que não haja uma interrupção na partida. Até vou pedir para minha diretoria estabelecer uma norma. Quando paralisa, há uma participação emocional que pode não ser interessante", concluiu.

A Chapecoense assumiu a liderança do Catarinense marcando seus três primeiros pontos. Agora, o Verdão do Oeste enfrenta o Atlético Tubarão, na quarta-feira (1º), às 19h30, no Domingos Gonzalez.