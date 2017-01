Com dúvida no gol, Chapecoense encerra preparativos para enfrentar Tubarão

Vagner Mancini usará base que venceu Inter de Lages na rodada de estreia do Catarinense (Foto: Getty Images)

A Chapecoense está pronta para enfrentar o Atlético Tubarão, nesta quarta-feira (1º), às 19h30, no Domingos Gonzalez, pela 2ª rodada Campeonato Catarinense. Aliás, quase pronta. Isso porque o técnico Vagner Mancini não decidiu quem será o goleiro. Arthur Moraes e Elias disputam a titularidade.

O primeiro é o atual titular, mas acabou falhando no gol do Inter de Lages, na vitória da Chape por 2 a 1, no último fim de semana. Assim, Vagner Mancini irá decidir quem começará jogando quando chegar em Tubarão, após conversar com os dois atletas. O restante do time não irá sofrer alterações, segundo o treinador.

"Minha dúvida é somente no gol, os demais atletas são os mesmos. Vou sentar com o Artur e com o Elias para conversar e aí vou decidir quem vai jogar. Eu tenho uma equipe de trabalho em que todos são ouvidos, não apenas o que está sempre com os goleiros, mas os demais que também fazem parte, que também tem opinião. Lógico que a decisão sempre será minha. Se eu optar por Artur ou Elias, podem ter certeza que a decisão foi do Vagner Mancini. Mas acho saudável ter uma equipe que você escute", declarou Mancini.

O técnico, no entanto, quer uma decisão baseada na justiça. Vagner Mancini reconheceu a falha de Arthur Moraes no gol do Inter de Lages, mas quer entender melhor o lance antes de tomar a decisão final. Vale lembrar que o goleiro é experiente, tem 36 anos. Já Elias, oriundo do Juventude, tem 21.

"Naquele lance a bola desviou no João Pedro, mas era um lance defensável, nós sabemos disso. A dúvida reside em não aceitar o erro e aí acabar punindo um atleta que vinha fazendo um bom jogo e jogar uma carga em cima dele. Eu como comandante da equipe tenho que saber analisar isso. Muitas vezes vendo o lance achamos que houve falha, mas analisando estrutura, pé de apoio, acaba entendendo. Temos que ser inteligente e não tomar uma decisão que lá na frente acabe repercutindo", concluiu.

Assim, a Chape irá defender a liderança do Catarinense com a seguinte escalação: Arthur Moraes (Elias); João Pedro, Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto, Nenén e Rossi; W. Paulista e Niltinho.