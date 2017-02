Vagner Mancini elogia postura da Chapecoense diante do Tubarão: "Passamos no teste"

(Foto: Divulgação / Chapecoense)

Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2017, a Chapecoense venceu o Tubarão fora de casa pelo placar de 1 a 0. Wellington Paulista, ainda na primeira etapa, marcou o único gol da partida. Essa foi a primeira partida fora de casa que a Chape disputou nessa temporada.

Vagner Mancini, treinador da Chapecoense, gostou da postura da equipe dentro de campo. Mesmo sofrendo pressão do adversário o Verdão do Oeste não se abateu e conseguiu fazer o mínimo para sair com os três pontos. Segundo o treinador o time passou no ‘teste’.

“Só tínhamos feito jogos em Chapecó até então, onde, teoricamente, temos que tomar a iniciativa. Em Tubarão, tivemos um bom início de jogo, marcamos o gol, e no segundo tempo já esperávamos que eles fossem para forçar um pouco mais. Apesar disso, foi um jogo previsível de bolas longas. Nosso time deu uma boa amadurecida. Sabíamos que o ambiente seria desfavorável e fizemos um bom jogo. Passamos no teste”, declarou o treinador.

Vagner Mancini também comentou sobre a evolução do time desde o jogo amistoso diante do Palmeiras. Para ele a equipe está mais compactada e aos poucos os jogadores estão se conhecendo melhor.

“Em relação ao jogo do Palmeiras, já mostramos uma equipe mais compactada, que soube levantar a linha defensiva, souber marcar na frente quando o jogo pediu. Então, é uma equipe que está amadurecendo. Ainda é muito pouco tempo e não podemos exigir mais do que isso. Os atletas ainda estão se conhecendo nas viagens, nos jogos”, disse Vagner Mancini.

Em determinada altura da partida a torcida do Tubarão começou a vaiar a equipe da Chapecoense. Wellington Paulista foi um dos alvos do torcedor. Mancini tratou as vaias com naturalidade e disse que isso faz parte da rivalidade existente no futebol.

“A rivalidade sadia vai existir. Claro que todo mundo que veio ao estádio queria que o Tubarão vencesse, mas com respeito. A manifestação do torcedor sempre vai existir. É o que desejamos no futebol”, afirmou Mancini.

A Chapecoense, líder do Campeonato Catarinense, volta a campo no próximo sábado (4), às 19h30. Na Arena Condá a Chape vai receber o Almirante Barroso.