Pelo Catarinense, Chapecoense recebe Figueirense visando espantar má fase na temporada

A 6ª rodada do Campeonato Catarinense continua neste domingo (19), com o duelo entre Chapecoense e Figueirense, às 17h, na Arena Condá. As duas equipes entram em campo visando reencontrar o caminho das vitórias.

A Chape é a atual 6ª colocada do Catarinense, com sete pontos. O Verdão do Oeste enfrenta um jejum de três partidas sem vitórias. O último revés aconteceu no último sábado (11), diante do Brusque, por 2 a 1. Antes disso, a equipe do técnico Vagner Mancini havia perdido para o Avaí, enquanto os reservas foram derrotados pelo Cruzeiro, na Primeira Liga.

O Figueirense, 4º colocado no Estadual, também com sete pontos, busca se reerguer na temporada. O Alvinegro até venceu o Criciúma, no último domingo (12), por 4 a 2, mas a eliminação precoce na Copa do Brasil, na quarta-feira (15), diante do modesto Rio Branco-AC, por 1 a 0, custou o cargo de Marquinhos Santos, substituído por Márcio Goiano, que ainda não estará à beira do campo nesta tarde.

Vagner Mancini confirma Niltinho e Rossi entre os titulares

Atenção: a Chapecoense está em "obras". Os últimos resultados fizeram o técnico Vagner Mancini fazer ajustes na equipe titular. Durante a semana, o treinador deu ênfase às bolas paradas e promoveu várias mudanças no setor defensivo: Zeballos saiu para a entrada de Diego Renan e Fabrício Bruno deu lugar a Nathan.

As mudanças na defesa têm motivo: o Figueirense é a equipe de melhor ataque do Catarinense, com nove gols. O setor ofensivo da Chape também está de cara "nova". Niltinho, recuperado de lesão, e Rossi estão de volta. Com os dois velocistas, Vagner Mancini espera que sua equipe encontre espaços na defesa adversária.

"Analisamos bem aquilo que vamos enfrentar. O Figueira tem um meio-campo mais marcador, embora sejam atletas técnicos e tem um atacante de área e dois homens que flutuam. Em cima disso, queremos fazer uma boa marcação e achar espaços. Analisei os jogos da Chapecoense e vi que tivemos dificuldade em alguns setores, a semana serviu para isso", disse o treinador.

Com auxiliar no comando, Figueirense tem vários desfalques

Após a demissão do técnico Marquinhos Santos, o Figueirense agiu rápido e trouxe Márcio Goiano, que fará sua terceira passagem pelo Alvinegro. Mas não será nesta tarde que o treinador irá iniciar seu trabalho à frente da equipe, já que será apresentado apenas nesta segunda-feira (20). Assim, a missão de comandar o Figueira hoje ficará por conta do auxiliar Márcio Coelho.

Márcio já definiu o Figueirense que irá enfrentar a Chape nesta tarde, mas teve que tirar o "Coelho" da cartola para armar o time. Isso porque o lateral-esquerdo João Paulo e o volante Ferrugem retornaram para Florianópolis com suspeitas de lesão após o jogo contra o Rio Branco-AC. Assim, Guilherme Morassi e João Pedro substituem as ausências, respectivamente.

Quem também está fora do duelo desta tarde é o atacante Zé Love. O jogador engrossa a lista de integrantes do departamento médico alvinegro. Assim, o jovem Ermel começará jogando.