Chapecoense enfrenta o Nacional em busca da primeira vitória em casa na Libertadores

Nesta terça-feira (18), a Chapecoense enfrentará o Nacional, na Arena Condá, às 21h45, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Será o primeiro encontro entre os catarinenses e os uruguaios na competição continental, onde ambos possuem uma vitória e uma derrota.

O grupo 7 da competição é, de longe, o mais enrolado. Todas as quatro equipes possuem três pontos, e o desempate é no saldo de gols. Com isso, a Chape está na última posição e o Nacional, em terceiro.

Vagner Mancini tem apenas uma dúvida: o zagueiro Douglas Grolli, que voltou a treinar nesta segunda-feira com o grupo. Já Martín Lasarte terá problemas com a escalação do Nacional, que não conta com Ligüera, Fucile, Carballo, Viudez e Fernández. Porém, conta com o retorno de González, que desfalcou o time por problemas estomacais.

Artur Morais pede concentração contra o Nacional

O capitão da Chapecoense, Artur Morais, falou à imprensa sobre o confronto desta terça e usou um tom cauteloso. “O jogo é decisivo porque, se quisermos a classificação, temos que vencer amanhã. E é dessa maneira que vamos encarar o jogo”, disse.

“Sabemos que amanhã o jogo contra o Nacional exigirá um nível de concentração muito alto, e precisamos apresentar o nosso melhor. Nós amadurecemos. Achamos esse ponto mediano… A regularidade”, completou.

O arqueiro também comentou sobre a importância da presença da torcida na Arena Condá. “Quando o torcedor está do nosso lado, é sempre mais fácil. Nós temos demonstrado uma força muito grande dentro da Arena Condá. E amanhã, por se tratar de um jogo de Libertadores, em que mais do que nunca precisamos vencer, que o torcedor apoie, incentive e venha para nos ajudar”, finalizou.

Lasarte fala em “jogar para vencer”

Martín Lasarte, treinador do Nacional, também deu suas impressões da partida para a imprensa e declarou que espera um “jogo bonito” em Chapecó. “Na Libertadores, não há adversários fáceis. A Chapecoense é uma adversária complicada, mas vamos jogar para vencer, é o resultado que queremos”, falou.

“Está claro que o jogo vai ser difícil, mas que possamos jogar no contra-ataque, que é o que temos feito de melhor. Acredito que eles vão ter mais a bola, então nós vamos ter de defender bem e sair no contra-ataque, como se joga como visitante em partidas da Libertadores”, finalizou.