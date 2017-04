Reinaldo afirma que arbitragem prejudicou Chapecoense: "Quatro minutos foi a confusão"

Foto: Flickr/Chapecoense

Atuando na Arena Condá, pela terceira rodada do grupo 7 da Copa Libertadores, a Chapecoense não saiu do empate contra o Nacional-URU na noite desta terça-feira (18). O verdão do oeste começou a partida vencendo mas acabou cedendo o empate ao time visitante ainda na primeira etapa.

O lateral-esquerdo Reinaldo foi eleito o melhor jogador da partida. Destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado pela Ponte Preta, o jogador que pertence ao São Paulo deu entrevista após a partida.

"A gente fez uma excelente partida. Infelizmente o árbitro deu só quatro minutos de acréscimo, esse tempo foi na confusão que teve no segundo tempo. Mas a nossa equipe está de parabéns, lutamos. jogamos bem. Agora é descansar para o jogo da volta. Temos que fazer um excelente jogo lá, para tirar ponto deles ou quem sabe sair com a vitória."

A torcida da Chape não perdoou e vaiou o trio de arbitragem na saída de campo. Questionado sobre a atitude, Reinaldo concordou com as vaias. "Com certeza as vaias são merecidas. O Girotto fez a falta e o jogador deles chutou a cara do nosso companheiro, todos viram. Então é mais que merecida essa vaia, não era para dar quatro minutos de acréscimo. Eu creio que essa vaia é bem merecida. Mas agora é ver o que a gente pode melhorar, acertar o que erramos para o jogo da volta."

Agora, o time de Santa Catarina precisa vencer fora de casa. Ao falar sobre o clima da partida da volta, o lateral-esquerdo de 27 anos afirmou que a equipe precisa repetir o que fez dentro de casa. "Temos que repetir o que fizemos aqui, a gente lutou, batalhou, não tirou o pé de nenhuma dividida. Libertadores pede isso, muita garra, determinação e raça. Nossa equipe mostrou isso hoje dentro de campo, infelizmente não saímos com o resultado positivo. Mas tenho certeza que lá vamos batalhar de novo para sair com os três pontos e nos classificarmos para o mata-mata."

Terceira colocada no grupo com 4 pontos ganhos, na próxima quinta-feira (27) a Chapecoense volta as suas atenções para a Copa Libertadores. Pela quarta rodada da competição, a equipe volta a enfrentar o Nacional, dessa vez em Montevidéu.