Apodi confia na recuperação da Chape em Montevidéu: "Estamos preparados para um grande jogo"

Foto: Flickr/Chapecoense

O empate contra o Nacional-URU pelo placar de 1 a 1 na noite desta terça-feira (18), em jogo realizado na Arena Condá, deixou a Chapeconse em má situação no grupo 7 da Copa Libertadores. Agora, a equipe de Santa Catarina vai precisar vencer seus dois jogos fora de casa para se classificar às oitavas de final da competição.

Um dos destaques do verdão do oeste, o lateral-direito Apodi falou após a saída dos jogadores. Para ele, o Nacional usou da experiência no torneio na partida desta noite. "A gente sabe que a provocação existe, é do esporte, da libertadores. Começamos muito forte, tocando bem a bola e fizemos o gol. Demos uma caída depois disso e então eles cresceram no jogo. O Nacional tem bons jogadores, foram competentes na oportunidade que tiveram. Nós tivemos ainda uma oportunidade com o Túlio, a bola caprichosamente não entrou. Mas tudo isso faz parte, valeu pela determinação. Agora nós temos todas as chances de ir lá e buscar o resultado."

Apodi acredita que a Chape tem totais condições de se recuperar jogando em Montevidéu. "Do jeito que eles vieram aqui e conseguiram tirar ponto da gente, nós temos capacidade para repetir isso lá e fazer um grande jogo. Sabemos que lá a partida vai ser bem pegada, até por tudo que aconteceu aqui. Mas a equipe tem vários jogadores experientes, estamos preparados para fazer um grande jogo no Uruguai."

Terceira colocada no grupo com 4 pontos ganhos, na próxima quinta-feira (27) a Chapecoense volta as suas atenções para a Copa Libertadores. Pela quarta rodada da competição, a equipe volta a enfrentar o Nacional, dessa vez em Montevidéu.